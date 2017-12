Julefred. Det lille fortættede øjeblik man håber på gennem hele decembermørkets sårbare vandring mod det underfulde. Jeg mindes, at da jeg var barn kom freden helt af sig selv, som en ventet og velkommen gæst, mens jeg sad der på gulvtæppet foran Disneys funklende juleshow og ønskede til stjernen, der hang over huset, at det altid måtte være sådan.

Men når vi aflægger os det barnlige, det ubekymrede sind og de tindrende øjne, bliver julefortryllelsen brudt - derefter ængstes vi bare lidt resten af livet for, om julefreden overhovedet sænker sig bag vores egne småsprodsede ruder også i år. For livet har lært os, hvad vi ikke vidste som børn: At julen både er hjerternes fest og drømmenes sammenbrud.

Det er store krav vi stiller, og høje forventninger vi har til julefreden: Vi skal helst kunne være i stue sammen med både dem vi holder af, holder ud og ikke kan holde ud. Og det lever ikke altid til juleforventningerne.

Julen er jo på mange måder et socialt-psykologisk eksperiment, og der udstedes ingen garanti for, at det lykkes. Heller ikke inde hos naboen, hvor de ellers tilsyneladende har fuldstændig styr på juleidyllen: Hele familien i skoven efter juletræet, de holder morsomme gløggkomsammener, en hjemmebundet krans på hoveddøren og en hyggelig bedstefar, der går ud i hønsehuset og trækker i julemandsfrakke. De er ikke skilt, der er ingen døde. Så er alt vel godt. Ja. Måske.

Julen er ikke altid ensbetydende med julefred i de små hjem – hvor lykken helst skal lykkes på virkelig få timer. Alt det, der ikke går op – går os endnu mere til hjertet juleaften, hvor sandsynligheden for, at det der vakler vil krakelere, er større end på alle andre af livets aftener. Hjemløsheden er aldrig større end i Den Hellige Nat, hvor ethvert hjerte længes efter at finde hvilested i verden, hvor tider skal komme, og tider skal henrulle, og alt det der forsvinder, tager tiden med sig.

Men så sker det måske, at du mærker den fremmedes tilstedeværelse dér i mørkningen, mens du ønsker til din barndomsstjerne, der troligt bliver hængende over dig. Ikke som en storm, men kun som et vindpust, der hilser os fra den Almægtiges bolig med genlyden af englenes sang om den fred, ingen sorg tør røre.

En fred, som ikke sluttes mellem mennesker, men sluttes af Gud og forkyndes til ethvert menneske til alle tider, mens tonerne af verdens første julesalme svævede op mod stjernerne 'Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!.'

Vi skænkes Guds fred med vores virkelige menneskelighed i evangeliet om syndernes nådige forladelse, Guds tilgivelse og fred med alle sprækkerne og mellemrummene, fred med alle livets småligheder og det store, der får hjertet til at skævle. Men Guds fred er ikke idyl – den er sindets og hjertets fred, så vi frimodigt kan løfte hovedet og takke for livet, uanset hvad det vil med os.

– Guds fred til at blive i livet trods storm og torden med al den fred, vi hverken kan slutte med hinanden bag de småsprodsede vinduer eller med os selv i vores hastværk gennem gaderne. Ikke en fred fra noget, men fred til livet. Guds fred med vores samvittighed fra i går og bekymringen for i morgen. Fred med det urolige hjerte i et interludium i stormens øje. I det fortryllede, fortættede øjeblik, hvor Gud med sin søns fødsel åbner passagen til oprindelsen, baner sig vej gennem dyngerne af forblæste brokker, forvredne vindfælder og umulige mellemmenneskelige forhold hen til staldvinduet på Betlehems mark. Og lader os sammen med Ham se barnet i krybben – så vi kan deles om det, han kalder lykkens nærhed - Julens fred.

Glædelig jul.