Den seneste tid har jeg gentagne gange kunne dokumentere på min Facebookside, hvordan unge mænd med muslimsk baggrund taler med to tunger. Unge mænd, der på overfladen fremstår velintegrerede, men hvor islams vrede lurer under overfladen, og det sande ansigt vises frem. Unge mænd, der benytter sig af en dominansadfærd, som både er kulturelt og religiøst betinget.

Dokumentationen henter jeg oftest på min egen Facebookside, hvor der bliver skrevet kvindeundertrykkende og seksuelt nedladende kommentarer samt reelle trusler om vold fra mændene med muslimsk baggrund. Det har eksempelvis været fra en tidligere bandeleder, der opfordrer bandemedlemmer til at begå vold mod mig. Det har været fra en læge, der mener, at mit syn på udlændinge bliver anderledes, hvis jeg dyrker sex med ham.

'Det går meget snart galt med dig og din familie ked af at sige det. Men sådan er livet det ikke sjovt det her ligepludselig er du i kisten.'

Sådan skrev en mand med mellemøstlig baggrund til mig for nylig på Facebook, hvilket jeg offentliggjorde på min Facebookside. Han anklagede mig for selv at have oprettet profilen for at få opmærksomhed. Det kunne jeg selvfølgelig afkræfte, og jeg kunne dokumentere at han på Facebook har lavet en mindehyldest til terroristen, Omar El-Hussein, der dræbte Finn Nørgaard og Dan Uzan i det modbydelige terrorangreb i København i februar 2015.

Folk må gerne være uenige med mig. Men jeg tolererer ikke, at folk håner, nedgør og truer mig. Det bekymrer mig, at der er så mange unge mænd med muslimsk baggrund, der har overbevist folk om, at de er velintegrerede, når de på ingen måde er det så snart, islam bliver kritiseret. Det beviser, at disse mænd taler med to tunger, som det er dem pålagt ifølge islam.

Derfor er kampen så vigtig. Med den stadig stigende procentdel af muslimer i det danske samfund, er problematikken klar og tydelig. Hvis vi i fremtiden i Danmark skal kunne nyde vores frihed og ligestilling, er det vigtigt, at islam ingen indflydelse har!