Vi skal have flere kvinder ind i foreningslivet. Kønsopdelt svømning er en af vejene dertil.

Når man vil opnå noget særligt, må man af og til gå særligt til værks.

Det gælder også på integrationsområdet, hvor vi skal have langt flere unge med i fællesskabet. Også foreningsfællesskabet.

Især piger med anden etnisk baggrund end dansk er udfordrede, viser Børnerådets analyse ’Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel’. Hele 50 procent i denne gruppe går aldrig til fritidsaktiviteter.

Få ting kunne ærgre mig mere.

Som kultur- og fritidsborgmester er det blandt mine allerhøjeste prioriteter at få flere med i fællesskabet. Og i netop foreningslivet har vi en helt særlig mulighed for at få flere med.

I Hovedstadens Svømmeklub i Tingbjerg har man meget positive erfaringer med kønsopdelt svømning. Ikke alene har mange piger her fået mulighed for at gå til svømning. Flere er også efterfølgende blevet uddannet svømmertrænere og hjælpetrænere i klubben. Hovedstadens Svømmeklub, der også selv taler positivt om den kønsopdelte svømning, tager her et helt særligt socialt ansvar. Det kan ikke anerkendes nok.

Er kønsopdelt svømning godt, hvis det gør børn og unge aktive, der ellers ikke ville være det?

Pigerne, der har gået til kønsopdelt svømning i Hovedstadens Svømmeklub er ikke alene blevet en aktiv del af foreningslivet. De er ligefrem blevet rollemodeller, der tager foreningsfællesskabet videre til næste generation. Og stærke fællesskaber er med til at skabe hele mennesker.

Foreningsdanmark er et Danmark, der ikke måler og vejer alt og alle på en vægt.

På fodboldbanen bliver du ikke vurderet på dine læsefærdigheder. Til kor er det mindre vigtigt, om du er den, der har flest følgere på Instagram. Og til svømning er det ikke afgørende, om du er en ørn til matematik.

Jeg bilder mig ikke ind, at en times crawl i sig selv baner vejen til det perfekte liv. Men vi ved, at svømning gavner både sundhed og integration. Og er det en bedre løsning at lade pigerne sidde derhjemme for nedrullede gardiner? Ikke i min verden.

Lad os dyrke de muligheder, der åbner døre for aktiv udfoldelse. Lad os gøre foreningsfattige børn og unge rige på gode oplevelser. Og lad endelig kønsopdelt svømning være en del af løsningen.