Lytter man til snakken på vandrørene på Christiansborg snakkes der om, at en storkonflikt vil skade Mette Frederiksen mere end den vil skade Lars Løkke.

De beder formentlig ikke bønner i Socialdemokratiet, men hvis de gjorde, har de nok den seneste uge bedt til, at dramaet om overenskomstforhandlingerne er slut inden 1. maj.

I forvejen er Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen raget uklar med fagbevægelsen i hendes nye valgkreds i Aalborg Øst. LO i Aalborg ønsker ikke, at se Mette Frederiksen eller andre socialdemokrater på scenen til det store 1. maj-arrangement i Aalborg.

Men meget værre ville det være blevet, hvis OK18 ikke var afsluttet, og truslen om et regeringsindgreb hang i luften.

Formanden for HK Nordjylland Mette Lyndgaard Petersen satte ord på stemningen allerede for 14 dage siden:

»Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag,« sagde hun til TV2 Nord.

Ifølge kilder i Venstre bad man også her til, at der hurtigst muligt blev fundet en løsning i de tilspidsede og dramatiske forhandlinger. Det ville dog være en lille fest for Venstre, hvis Mette Frederiksen fik et problem på halsen på arbejderbevægelsens internationale kampdag. Den seneste tid har snakken på vandrørene på Christiansborg handlet om, at en storkonflikt ville skade Mette Frederiksen mere end den ville skade Lars Løkke.

Et regeringsindgreb ville skabe stor vrede blandt de ca. 440.000 offentligt ansatte, der stod til at blive sendt hjem af deres arbejdsgiver, hvis overenskomstforhandlingerne endte i en storkonflikt.

Mette Frederiksen udtalte sig klogeligt ikke om konflikten, heller ikke da hun i sidste weekend blev krydsforhørt at TV2 News foran premieren på dokumentarfilmen Hjerter Dame om LO-formand Lizette Riisgaard.

Men der er ingen tvivl om, at hvis det var kommet til et ingreb, måtte Socialdemokratiet stemme for. Alt andet ville virke uansvarligt, og partiet ville blive beskyldt for ikke at have format til at overtage regeringsmagten efter næste valg, hvis der er rødt flertal.

Det ville få mange offentligt ansatte, der planlægger at stemme på Socialdemokratiet til at vende ryggen til partiet. Og selv om mange af de utilfredse sikkert vil vælge Enhedslisten eller Alternativet i stedet, kunne det skabe vælgervandringer, der kunne afgøre næste valg til fordel for Lars Løkke - f.eks. hvis nogle af de vrede vælgere vandrer til Dansk Folkeparti.

Det ville også have været pinagtigt for Mette Frederiksen at gennemgå en hel 1. maj uden at adressere disse problemstillinger, som er store og betydningsfulde for mange af rød bloks vælgere, som også kan huske Helle Thorning-Schmidts og Bjarne Corydons indgreb i lærerkonflikten i 2013, og frygter, at Socialdemokratiet igen vil stå på mål for noget lignende.

Konspirationsteoretikere tæt på regeringen har endda leget med tanken om, at en storkonflikt kunne være i Løkkes interesse, men kilder tæt på statsministeren slog korsets tegn for sig foreholdt denne påstand. Løkke ønskede bestemt ikke nogen konflikt, fastslog de. Det hører da også med til historien, at Venstre-ledelsen gerne ser innovationsminister Sophie Løhde som kommende næstformand for Venstre og engang i fremtiden måske selv formand og statsministerkandidat.

Kørte forhandlingerne helt i grøften, så landet endte i storkonflikt, havde hun ikke bestået denne første store eksamen, og så var hendes karriere formentlig kørt i grøften sammen med OK18. Nu har hun klaret sig igennem med skindet på næsen, men bestemt ikke til topkarakter. Det var planen at hun skulle lave forlig først for staten og vise vejen for kommuner og regioner. Nu blev hun den, der landede forliget sidst.