TAK, Lotte Büchert, Slagelse Gymnasium, fordi du gjorde, som du havde annonceret, du ville gøre, hvis ikke din advarsel blev taget til efterretning: Aflyste sidste skoledag.

Handlinger har konsekvenser.

Jeg forstår godt, at eleverne – især dem, der ikke deltog i dagsfesten – er trætte af, at de ikke kan få lov til at markere, at skoleåret er ved at lakke mod enden.

Det er mega træls at blive ramt af andres manglende forståelse for, hvordan man opfører sig. I min optik er det de kammerater, der ikke havde fattet budskabet, der skal buhes af. Ikke Lotte Büchert.

I et læserbrev i Sjællanske skriver afgangselever følgende:

- Vi føler os berøvet for en vigtig tradition, der skaber samhørighed og motivation hos eleverne, da vi i fællesskab begiver os ud på et eventyr på vej frem mod vores videregående uddannelse til, når vi senere skal skabe samfundet, skriver de.

Jeg er simpelthen nødt til at sige til jer, kære elever, som valgte at lukke ørerne for jeres rektors advarsel:

Hvis I forestiller jer, at I bare kan gøre, som det passer jer, så risikerer I, at det kommer til at gå rimelig skævt ude i det der samfund, I ønsker at skabe. I vidste godt, hvad der ventede forude, hvis I overhørte det forbud, jeres rektor var kommet med.

Der er altid to sider af en sag. Det er jeg helt med på. Og jeg er med på, at det ikke var alle, der gav autoriteten den midterste finger.

Men frem for at pege fingre af Lotte Büchert, så ville det være et rigtig godt træk at vende blikket mod egne handlinger. Tage ansvar for jer selv. I ved s** godt, at det ikke var i orden at møde bagstive i skole, danse rundt på bordene og ødelægge ting.

At det ikke har forstyrret andre er sådan set – lidt firkantet sagt – underordnet. Det er, sådan som jeg forstår det, ikke det, der er essensen i dette tilfælde. Hovedsagen er, at I sked højt og flot på, hvad jeres rektor havde meldt ud.

I var blevet advaret. I valgte at gå imod advarslen. Så burde I være mænd og kvinder nok til at leve med konsekvensen. Tage ’tæskene’ med oprejst pande.

Forstå mig ret. Jeg kan virkelig godt forstå, at I ærgrer jer over, at sidste skoledag røg i vasken. Det er pisse træls, når I har glædet jer til den i 100 år. Men det burde ikke komme bag på jer, at Lotte Büchert trak en streg i sandet. Eller måske gør det, fordi I ikke er vant til, at handlinger har konsekvenser?

Prøv lige at tænke på, hvor modig hun er, at hun tør stå op og sige ’så stopper festen’. Det er fa**** en sej kvinde, der sætter en grænse og lægger handling bag sine ord. Det kan vi allesammen lære noget af. Grænsen blev overskredet – der blev sagt stop.

Ja, det går ud over alle jer, der ikke var med til at feste – og det er jeg ked af på jeres vegne. Mega træls.

Men om nogle år – når I skal ud i den virkelig (arbejds)verden – så håber jeg, at I vil bruge jeres rektors beslutning som en slags fyrtårn. Faktisk håber jeg, at I vil lade jer inspirere af den allerede nu.

Lotte Büchert viser på fornemste vis, at man ikke skal finde sig i alt. Hun viser jer, hvordan man skal opføre sig, når nogle overskrider en grænse. Så skal man sige stop.

Jeg er ikke en sur gammel dame – blot kæmpe fan af, at man respekterer andre og tager ansvar for egen handlinger.

Jeg ønsker ALLE 3.g’ere på Slagelse Gymnasium god læselyst, et tillykke med huen på forhånd og en god sommer.