Der går næppe en uge, uden man hører nye forslag til udflytning af det ene og det andet fra hovedstaden til et sted 'derude'.

Og jeg skal da lige love for, at det stadig kan sætte sindene i bevægelse.

Nu kan det jo også se lidt komisk ud, at man vil flytte en eller anden lille organisation med 12-14 ansatte til provinsen. For hvad er det nu lige, der er sket i de senere år derude?

Jo, man nedlagde sygehuset og opførte supersygehuse i de store byer. Politibetjeningen var ophørt for længst, og så røg der en masse af de mindre skoler. Det betød også, at der ikke var så mange, der ville bo der, og så lukkede brugsen.

For at fuldende billedet samlede man så kommunerne i større enheder, for det var meget mere rationelt.

Vi har altså nu i årevis lært, at store enheder er bedst, at det med at bo på landet er stærkt opreklameret og i hvert fald håbløst gammeldags.

Synes du, københavnere snobbede?

Men fat mod venner, for nu rykker Dansk Sprognævn til Bogense, og Børnerådet er flyttet til Billund, så det skal nok genoprette balancen. Og se, om ikke det også vil få en hel afgørende betydning, at Radio 24Syv bliver sendt til Jylland.

Under alle disse diskussioner lurer dog en hel anden. Nemlig akademikersnobberiet og deres syn på 'bonderøvene'. Provinsen bliver aldrig så fin som København. Derude kunne man jo også risikere at møde mennesker, som ikke engang er medlem af DJØF eller Magisterforeningen. PUHA.

Nej, må man bede om at forblive blandt mine egne. Dem man har studeret sammen med, dem der bor de rigtige steder, og dem man kan diskutere kunst og kultur med på cafeerne. For det kender de jo intet til derude, vel?

Tænk engang, jeg var så naiv at tro, at når vi alle fik internet, og når mere og mere af ens arbejde foregik bag en computerskærm, så ville rigtigt mange kunne se, hvor tåbeligt det er at klumpe sig sammen på de allerdyreste kvadratmeter.

Tænk på al den irriterende transporttid, man kunne spare ved at arbejde hjemmefra …fra bøhlandet. Tænk på byernes larm og forurening. Tænk på stress, også hos jeres børn. Og så tror I måske, her er røvkedeligt herude?

Skulle lige hilse og sige, at man skal være ret aktiv for at følge med i alt det, der foregår i provinsen. Det er selvfølgelig et problem, at alt ikke er så dyrt, som i byen. Fede boliger i smukke omgivelser fås til det samme som en halvandetværelses ejerlejlighed i København, og som tommelfingerregel kan man klippe en tredjedel af ens udgifter til alting.

Men så kan I jo få råd til et par ekstra storbyferier, hvis savnet efter bilkøerne og larmen bliver for stor.

Så prøv nu engang af se jer om. Og så tænk lidt større og bare en lille smule nyt.

Danmark er altså et ret lille land. Der er sgu ikke så langt nogen steder hen, det er oppe i jeres hoveder, afstanden er stor.