Hvordan kan du IKKE være på Insta’? Spørgsmålet blev stillet med et vantro blik i øjnene. Anledningen var, at både min hund og min kat havde født.

Og med otte hundehvalpe og seks kattekillinger, hvordan kan jeg så egentlig eksistere uden at bruge det til noget? Kan jeg godt bare nøjes med at nyde det selv?

Jeg har en Facebookprofil, som jeg bruger sporadisk, og som jeg ganske ofte er temmelig træt af. Jeg kan godt se, at der også er positive ting ved det sociale fællesskab, men jeg synes bare, at det suger kvaliteten ud af det fysiske fællesskab, når hele verden skal inddrages – konstant.

Og ikke bare når vi er sammen med andre. Følelsen af, at ting skal dokumenteres, før de rigtig er noget værd, følger os – også når vi er alene. Jeg kender følelsen. Og skal slet ikke spille hellig. Jeg har flere gange stået og bandet over en smuk solopgang, fordi min telefon ikke kunne gengive farverne rigtigt, og jeg dermed ikke kunne bruge billederne til noget. I virkeligheden var det så smukt, at det nærmest tog vejret fra mig, men billederne var ikke fantastiske nok til at blive postet. Altså på Facebook. Pisse-irriterende!

Jeg bryder mig ikke om mig selv, når jeg får vendt noget smukt til en sten i skoen. Derfor er jeg begyndt at efterlade telefonen derhjemme. I begyndelsen var det faktisk tomt ikke at kunne dele sine oplevelser. Indtil abstinenserne efter andres validering havde lagt sig. Nu kan jeg sagtens nyde det gode gammeldags nærvær med mig selv, naturen og andre mennesker.

Jeg håber, at jeg kan udbrede budskabet, men jeg kan godt se, at de fleste synes, at det er noget vrøvl. Jeg havde besøg af en veninde, og hun lå i sofaen med katten, som havde krøllet sig sammen i hendes arm på den mest nuttede vis.

Uheldigvis lå telefonen uden for rækkevidde, da hun ville forevige momentet. Jeg prøvede, som den frelste type jeg er, at sige: ’Bare nyd det, glem dog det billede’. Men nej.

Hun krabbede sig sidelæns, hen mod telefonen på sofabordet, indtil katten fik nok – og skred. Det, der generede hende mest, var faktisk, at hun ikke nåede at tage det billede. Ikke at det hyggelige øjeblik var forbi.

»Men folk vil jo gerne se det. De elsker, når jeg deler sådan noget,« indvendte hun. Og jeg må give hende ret. Folk elsker det – virkelig. Jeg kan se det med dyrebørnene. Folk beder om flere billeder. Selvom jeg forklarer, at killingerne bor i mørke de første to uger og vil blive forstyrret af blitzen. Men Facebook vil gerne have, at jeg strammer lidt op. Jeg kan vel hive de lyssky bæster ud af skabet og lade dem posere på en pude af velour eller et eller andet. ’Think a little, Sederqvist’.

Før de sociale medier fik jeg aldrig taget feriebilleder. Jeg glemte det simpelthen, fordi jeg enten ikke fik kameraet med, eller fordi jeg hellere selv ville nyde situationen end at stå og finde den rette beskæring og det helt rigtige lysindfald. De første år med sociale medier eksploderede min fotoaktivitet.

Jeg var duperet over, at så mange var interesseret i mit liv. Men forelskelsen er ovre. Jeg er faldet af på den, og jeg gider ikke at tage billeder eller at komme med opdateringer, medmindre noget for alvor er deleværdigt.

Jeg ved, at det er underligt, bagstræberisk og helt håbløst. Men helt ærligt, prøv det. Prøv at være rigtig til stede, når I er sammen. Læg telefonen og nyd nuet. Der er ingen derude, som for alvor føler sig snydt over, at de ikke fik set ALT det, du så, eller fik genfortalt ALLE de sjove pointer i samtalen, lige da de blev sagt. Folk kan godt vente. Bare prøv, okay? Jeg tror, at du måske vil kunne lide det.