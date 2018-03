Ubådssagen er ubehagelig, men detaljerne er nødvendige for at forstå sammenhængen. Derfor skriver vi på BT også det makabre.

Ugen har været domineret af retssagen mod ubådskaptajn Peter Madsen og det formodede drab på den unge journalist Kim Wall. Sagen er den mest opsigtsvækkende retssag i nyere tid i Danmark. Journalister fra hele verden er med, når anklager Jakob Buch-Jepsen og forsvarer Betina Hald Engmark afhører vidner. Sagen er særlig stor i vort naboland Sverige, hvor Kim Wall stammede fra. De fleste svenske medier har sendt adskillige journalister til København, og dækningen er lige så fyldig og dækkende som den danske.

Den usædvanligt makabre historie og de endnu uafklarede forklaringer på Kim Walls død gør, at sagen rydder forsider, fylder de fleste hjemmesider og tv-skærme. .

Alle medier er med, skønt sagen ikke har nogen principiel betydning. Men sagen er usædvanlig, grufuld, mystisk og afdækker en verden, de fleste mennesker ikke kender.

BT dækker sagen ganske tæt og har gjort det siden ubåden sank, og Kim Wall forsvandt. Denne uge har været præget af de tre retsdage, hvor både Peter Madsen og andre vidner skulle afgive forklaring.

På BT.dk valgte vi at dække dagene i retten med en såkaldt live-blog og efterfølgende opsamlende artikler på både nettet og avisen. På den måde kan BT.dks læsere følge med i sagen, medens det sker.

Denne type af journalistik er vanskelig, for journalisten skal være hurtig, i stand til at skrive forståeligt og forstå sagens kerne. Skille det vigtige fra det uvigtige, men samtidig være tro og reel mod de spørgsmål og svar, der kommer i retten.

BTs liveblog er lagt i hænderne på vores to mest erfarne journalister Birger A. Andersen og Jesper Vestergaard Larsen. Det er vigtigt med erfaring og indsigt i denne sag, for der er mange faldgruber.

På BTs redaktion besluttede vi fra den første retsdag, at vi vil skrive om sagen præcist som det skete, men vi vil være nøgterne i vores sprogbrug. Sagens karakter og detaljer er så makabre og grufulde, at det er unødvendigt at farve sproget.

Vi besluttede også, at vores direkte dækning skulle være en anledning til, at BT.dks brugere kunne få et større indblik i en retssag - både på det generelle niveau, men også de mere specifikke spørgsmål, der knytter sig til denne sag. Derfor svarer Birger og Jesper hver uge på mange spørgsmål fra brugerne under retssagen - eksempelvis: ’Må Peter Madsen kommentere på dagens vidneudsagn’. Live-bloggen bliver på den måde både til journalistik og oplysning.

BT har knyttet flere eksperter til sagen for at være i stand til at give så præcise og korrekte svar som overhovedet muligt. Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn har således løbende svaret på spørgsmål på retsdagene, og sammen har vi produceret en række videoer, der på pædagogisk vis bla. fortæller om det danske retssystem.

Videoerne er blevet så populære, at vi i ugen havde rekordsøgning på dem. Retsmediciner Jørgen Lange hjalp i ugen med at forstå den vanskelige proces, det har været at undersøge Kim Walls lig efter den lange tid i vandet. Retsmedicinerens arbejde bliver afgørende for at fastslå dødsårsagen, og dette kan blive afgørende for en domfældelse.

I de kommende uger vil chefpsykolog Tine Wøbbe, fra Sct Hans, hjælpe BTs læsere og brugere med at forstå mentalundersøgelsen af Peter Madsen, hvor der blandt andet står, at han er narcissistisk, psykopatisk og pervers. Begreber, det er vanskeligt at forstå, hvorfor har en betydning i sag som denne.

Sagen, som den oprulles i retten, indeholder detaljer, man egentlig helst er fri for at høre. Men det er nødvendigt at forstå denne sags voldsomhed og ulækre sammenhæng.

Ikke for at forstå Peter Madsen, men for at vi som samfund bliver bevidst om, at der åbenbart er en ’syg verden’, hvor menneskeliv ikke har nogen betydning. Hvor liv kan tages for lystens skyld.Det er derfor, at vi på BT giver detaljer, der er makabre og ekstreme. Men vi lover, at vi vil gøre det i begrænset omfang. Vi vil give beskrivende detaljer som dokumentation under sagen og ikke siden dyrke dem som underholdning. Sagen afgøres 28. april.