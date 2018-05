Kære kronprins Frederik! Det må have været en uforglemmelig og vidunderlig uge i dit nu 50-årige liv. Hvis du har tvivlet på din legitimitet og opbakningen til dig som regent, må det være blæst langt ud i Øresund. Fødselsdagen har vist, at respekten og anerkendelsen kommer alle steder fra. Det er umuligt at være republikaner i øjeblikket, og denne uge slog det for alvor fast. Kronprins Frederik, du er en mand af tiden med en ny selvsikkerhed og et helt folk bag dig.

Det er søndag og dagen derpå. Ved alle 50 års fødselsdage ser man først bagud med hjælp fra familie og venner for derefter at se fremad – hvad nu? Det ser umådelig lyst ud. Du vil med al sandsynlighed få yderligere respekt og styrke folkets kærlighed, men der er alligevel fire udfordringer i horisonten, som skal tackles i de kommende år.

1. Du er en mand af folket - hold fast i det

Royal Run er en af de mest succesfulde og originale måder at fejre en kongelig på. Her viste du alle, hvad du kan. Du er stærk i selskab med almindelige danskere, du virker oprigtig og varm i mødet med alle typer, og du har let ved det.

I dit daglige og normale virke møder du sjældent almindelige danskere, og du er altid omgivet af toppen i det her samfund, eliten om du vil, der alle sætter en ære i at få et foto, en tale eller blot en flig af din opmærksomhed. Der er altid fuld fokus på dig, og du er altid den vigtigste del af en meget koreograferet virkelighed.

Du skal sørge for at komme ud til danskerne så meget som muligt. Så autentisk og naturligt, som kun du kan. Du kan ikke lave Royal Run hvert år, men du kan sikre, at du hele tiden er hos dit folk. De elsker dig for det.

2. Vælg dine rådgivere med omhu

Du lever i særlig grad et beskyttet liv, for du har meget at passe på: Danmark, monarkiet, din familie og dig selv. Jeg forstår på de mange omtaler, at loyalitet er den dyd, du værdsætter højest, og det er særdeles forståeligt, når man ved, hvor mange der ønsker at være i din stråleglans. Du skal kunne stole på dine rådgivere, for de er livlinen til den virkelighed, som du aldrig kan blive en del af. Dine rådgivere skal derfor både kunne se dine styrker, acceptere dine svagheder og forstå nutiden. Det er et vanskeligt job - især på lang sigt. Du skal ikke være bange for løbende at skifte dine rådgivere ud. Der er hele tiden behov for at se nye vinkler på din position. Samme rådgivere på samme position i mange år skaber en usund magtbase og gør nogle gange blind.

3. Den olympiske komité er en blindgyde

Det er forståeligt, at Kronprinsen er glad for at være medlem af den olympiske komité. Det er attraktivt, ligefrem sjovt, at arbejde med udvikling af store konkrete projekter som vinter- og sommer- OL. Som medlem af IOC er man på lige fod med de andre medlemmer og man har ligefrem kolleger. Desværre er medlemskabet af IOC en alvorlig udfordring, for sport er politik og omvendt. Autoritære regimer benytter sport til at udtrykke nationens overlegenhed og berettigelse. Senest da det vilde nationale russiske dopingprojekt blev afsløret. Som medlem af IOC kan man derfor let komme politisk ud af takt med den siddende regering, og når landets statsminister offentligt udtrykker, at medlemskabet »skal rammes lidt fastere ind«, er det den stærkeste kritik, der har mødt dig i mange år.

Det dilemma forsvinder ikke af sig selv. Du skal finde en exit, når denne periode udløber i 2024, og i den mellemliggende periode skal du virkelig være skarp i handlinger OG formuleringer, når den næste sag kommer. Og den kommer!

4. Dine børn bliver teenagere

– pas på

Det er en kraftpræstation, at Kronprinsens familie er så harmonisk, som den fremstår. Det er en inspiration for alle, at du som far er lykkedes med at opdrage fire dejlige børn, der alle virker frie og naturlige. Hele Danmark smiler, når vi ser jer sammen, for I er en forbilledlig familie. Lige om lidt er dine to ældste børn dog teenagere, og alt bliver forandret. Al erfaring viser, at teenageres hjerne udvikler sig på en måde, så ingen far i verden forstår dem og omvendt. Men det er en periode, og den går over. For alle og enhver. Her er ingen råd at give. Enhver far må finde sin egen vej.

Tillykke med de 50 år og en dag. Held og lykke med udfordringerne.