Enhedslisten er et umådeligt populært parti for tiden. Partiet stormer frem i samtlige meningsmålinger, dygtigt styret af skærmsikre og velformulerede Pernille Skipper og Pelle Dragsted.

Et kanonvalg i Københavns Kommune sikrede, at borgmesterposten for teknik og miljø forblev på Enhedslistens hænder, skønt kandidaten til at efterfølge den siddende borgmester Morten Kabell var ny og ukendt.

Enhedslisten har et udmærket rotationsprincip, der betyder, at man kun kan sidde på en folkevalgt post i otte år. Princippet skal sikre, at man undgår både pamperi og blindhed for privilegier. Men Enhedslistens borgmesterskifte i København udstiller for alle partiets kynisme og partiledelsens ufattelige hykleri.

Morten Kabell var en effektiv og dynamisk borgmester i otte år, der udnyttede både sin position og sine personlige sympatier til at få beslutninger igennem. Kabell er hadet af mange for sin gennemførte politik, der ensidigt favoriserede cykler på bekostning af biler i København.

Hovedstadens vejnet er så ringe vedligeholdt, at de mange huller i sig selv får bilerne ud af byen. På den anden side har Morten Kabells fokusering styrket Københavns brand yderligere, som den cykelby alle andre hovedstæder gerne vil lære af. Morten Kabell var en succes, men blev ramt at Enhedslistens anti-pamper-rotationsprincip og måtte ved årsskiftet forlade sin borgmesterpost.

Men inden han cyklede ud af Københavns Rådhus, kunne han meddele, at han havde fået nyt chefjob i det private erhvervsliv som konsulent i et rådgivningsfirma. Morten Kabell kunne samtidig meddele, at de penge, som politikere modtager, når de forlader politik – kaldet eftervederlag – havde han tænkt sig at beholde. 503.000 kroner.

Morten Kabells forklaring: »Udbetalingen følger retningslinierne vedtaget af Folketinget for kommunerne.«

Morten Kabell mente, han var i sin gode ret til at beholde eftervederlag, samtidig med at han begyndte i sit nye job. Det ville Enhedslisten normalt kalde pamperi – Pernille Skipper ville helt sikkert.

I 2015 var en anden politiker havnet i samme situation. Carl Holst ville forlade regionalpolitik i Syd- og Sønderjylland for at blive landspolitiker og minister i Lars Løkke Rasmussens regering. Han modtog også et eftervederlag – medens han tiltrådte som minister.

Dengang kunne Pernille Skipper sagtens se problemet. Her er blot nogle få af hendes udtalelser rettet mod Carl Holst fra Venstre.

»Det er grådigt og udtryk for pamperi, at Carl Holst insisterer på at modtage dobbeltløn,« sagde hun til flere medier – blandt andet P4 Syd.

»Det er moralsk forkasteligt og misbrug af skattekroner at bruge dem til at føre valg for,« sagde hun blandt andet til TV2.

Den moralske fordømmelse faldt hårdt mod Carl Holst, der både måtte tage orlov og frasige sig sit vederlag, som var lige så lovligt som Morten Kabells. Men hvad skete der med Morten Kabells vederlagspenge.

Enhedslisten kunne ikke røre de penge, han ønskede at beholde. Men i Enhedslisten betaler man partiskat af alle indtægter og Morten Kabell skulle betale 130.000 kroner af sit vederlag i partiskat. Andre i Enhedslisten kunne sagtens se både den dobbeltmoral og det hykleri, som partiets ledelse ikke kunne, og forlangte at pengene - i stedet for at gå i partikassen - skulle gå til ’et velgørende formål’. Faktisk valgte Enhedslisten i København, som Carl Holst, at frasige sig partiskatten, der kom fra vederlaget.

I denne uge kunne Jyllands-Posten fortælle, at ved den endelige afstemning på partiets generalforsamling i København blev det besluttet: Pengene skulle alligevel i partikassen. Enhedslisten listede ’pamperpengene’ ned i partikassen – stille og roligt – uden problemer. Et af argumenterne ved afstemningen: ’Penge lugter ikke’

Enhedslistens Pernille Skipper og Pelle Dragsted – der normalt er meget lette at få fat på for pressen, og som ikke kan gå forbi et kamera uden at sige »velfærden er truet,« og »de rige skal betale mere i skat,« er som sunket i jorden.

De var ikke til at få fat på, da Morten Kabell-sagen for alvor brød ud i december, og i denne uge var der også stille. Helt stille fra Pernille Skipper, og Pelle Dragsted havde kun tid til at sende Jyllands-Posten en sms, der i korte træk gik ud på: ’Jeg respekterer den beslutning generalforsamlingen har truffet …’

Hykleriet er totalt – men pengene er betalt.