Vanens magt er stor. Jeg kender det fra mig selv.

Jeg går nøjagtig den samme vej fra S-toget i hjertet af København til B.T.s redaktionslokaler i Pilestræde. Jeg vælger også den samme kaffe, hver gang jeg er på café. Jeg foretrækker, at det er mig, der kører bilen, mens min kone sidder på passagersædet. Og sådan kan jeg blive ved. Du kender sikkert også til at have en række vaner, som du ikke ændrer på.

Vi ved alle godt, at man skal bryde vanens magt for at opleve noget nyt. Jeg ved godt, at jeg burde gå en ny vej til B.T., for på den måde at opleve noget nyt. Alligevel er vi mest komfortable ved vores indgroede vaner og derfor utilbøjelige til at ændre dem. Sådan er det også med medier. De fleste læsere eller brugere er ikke meget for at ændre vaner.

Men på onsdag den 6. juni går jeg en ny vej fra toget og til Pilestræde, for vi skal ændre tingene og jeg lover, at selvom vi er vanemennesker, bliver det godt.

B.T. laver store forandringer på onsdag - så glæd dig. B.T. vil i fremtiden fokusere på nyheder, sport og underholdning. B.T. elsker nyheder. Det er selve vores eksistensberettigelse. Du skal læse B.T. eller benytte bt.dk og samtidig være helt sikker på, at du dermed er opdateret og orienteret. B.T. og bt.dk er to forskellige udgivelser, der supplerer hinanden. B.T. opsamler og fordøjer og giver dig mulighed for fastholde indtrykket, bt.dk giver dig nyheder, mens det sker - hurtigt og akkurat.



B.T.s journalistik har altid været kontant, men lige til og forståelig. Vores journalister vil altid afsløre snyd og uretfærdigheder som eksempelvis i søndagsavisen, hvor landsholdsspiller Daniel Wass fortæller om de usandheder, der har forfulgt ham i to år og som formentlig har kostet ham en plads på VM-holdet.

Eller den række af historier om den tidligere borgmester Anna Mee Allerslev, der til sidst førte til hendes afgang. Vi er på B.T. optaget af den debat, der handler om dig og mig og vort fællesskab. Hvor meget plads er der til den enkeltes personlige frihed. Må man bære shorts på arbejde? Er faste under ramadanen farligt for andre? Vi skriver om de store og små spørgsmål, der fylder vores hverdag.



B.T. er begejstret for sport. Det er her, alle vores følelser kommer i kog. Vi følger sporten, men vil i særlig grad tage dig med bag kulissen - backstage, som man vil sige i dag. Det er derfor, vi følger både Kevin Magnussen og Caroline Wozniacky tæt - vores største sportsstjerner. Om lidt er der VM i fodbold, som er den største sportsbegivenhed og Danmark er for en gang skyld med. Vi vil give dig et unikt indblik i landsholdets arbejde i Rusland. For B.T. er den store sport vigtig og vi ønsker at give dig et indblik i hvem. der er med på holdet og hvem, der er ude.

Kan du huske det romantiske bryllup i England mellem Prins Harry og Megan Markle? Eller Melodi Grand Prix i Portugal? B.T. er med direkte, når der er stor underholdning - hver gang. Den moderne underholdning er en del af vort fælles liv og fælles samtale. På B.T. vil vi gerne blæses omkuld af de store fælles oplevelser og vi sætter en ære i at dække det, så du selv kan følge med og måske endda blive inspireret. Vi vil gerne hjælpe dig på vej.

I 1966 satte B.T.s oplagsrekord med 405.623 aviser. Et kæmpe antal, der aldrig siden er blevet slået. Alligevel er vi i kontakt med langt flere danskere end dengang. Hver dag er der mere end 1 million danskere på bt.dk - enten via mobilen eller på deres computer. På onsdag gør vi det endnu lettere og bedre for dig at følge med. Vi udkommer med et helt nyt bt.dk, der er udviklet specifikt til mobilen og som giver dig en række fordele. Hele bt.dk vil fra onsdag være gratis. Du skal ikke betale noget, når du besøger os digitalt. Alt er tilgængeligt, uden at du skal have pungen op.

MetroXpress er en del af B.T., men fra onsdag kommer avisen til at hedde B.T.metro. Du vil stadig finde os i standere rundt i de større byer og den er også gratis. B.T.metro er en frafikavis til folk på farten og derfor skrevet i noteform, så du ikke spilder tiden. Det er derfor, dem er landets mest læste avis. Henry Hellsen opfandt B.T. i 1916, da han kun var 28 år. Han skabte en revolution i mediebranchen, som andre siden fulgte efter. Vi er ikke i gang med en revolution, men vi forandrer B.T. på alle måder, så den passer til moderne mennesker og deres liv. Så det kan være at det føles som en mindre revolution.

Henry Hellsen gik nye veje i sin tid. B.T. går en ny vej i den kommende uge, hvor vi bryder vanen og skaber nye medier. Jeg håber, at du vil tage med på rejsen, for B.T. er altid med DIG.