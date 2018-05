For 70 år siden blev staten Israel oprettet. Dagen efter angreb fem arabiske lande den nye stat. Der fandtes ingen stat ved navn Palæstina, men et landområde befolket af arabere. Ikke desto mindre blev både jøder og arabere tilbudt hver deres stat ifølge FN’s delingsplan fra 1947. Jøderne sagde modvilligt ja. Araberne sagde selvsikkert nej.

Resultatet af den efterfølgende krig blev en velsignelse for det hjemvendte jødiske folk og en selvpåført katastrofe for araberne. Men havde araberne godkendt planen, ville et selvstændigt Palæstina i dag have kunnet fejre sin uafhængighed på 42 procent af det område, som i dag omfatter Israel, Gaza og Vestbredden.

Ja, tænk engang: sådan et Palæstina kunne være blevet det første nogenlunde velfungerende arabiske land. Millioner af arabere ville ønske at migrere til sådan et Palæstina. Forstandige palæstinensiske ledere, som indså, at dette kompromis var, hvad de kunne opnå, kunne have sparet deres folk for nederlag på nederlag.

Desværre rummer det arabiske sprog ikke et ord for ”kompromis”.

Derfor blev palæstinenserne ofret som martyrer og kanonføde af muftier og diktatorer, som i virkeligheden altid har elsket at have Israel som dårlig undskyldning for deres egne inkompetente, korrupte og despotiske regimer.

Mens de har tabt på slagmarken, har de dog vundet store slag i propagandakrigen. I FN er det lykkedes de arabiske regimer at forøve en uhørt afpresning, som i dag gør palæstinenserne til det mest privilegerede og favoriserede fordrevne folk i verdenshistorien. Men ynk og selvmedlidenhed skaber ikke stolte mennesker, og slet ikke stolte nationer.

At et stolt Israel under 70 års krigstilstand og terror har kunnet afholde sig fra at forfalde til ondskab og samtidig lade økonomien blomstre og opretholde en demokratisk stat med lighed for loven for alle, både jøder, kristne og muslimer, det er i sandhed et menneskeskabt under af nærmest bibelske dimensioner. Tillykke!