Journalister på hvert gadehjørne, der som snigskytter øjeblikkeligt kan rapportere, hvis en politiker uventet ses på vej mod Amalienborg.

TV i 'breaking news.' Og alle avishjemmesider i gult. Danmark på den anden ende; man skulle tro, der var udskrevet valg. Og dog var det – kun – vagtskifte på tre relativt set undseelige poster. Hvem kan på stående fod huske bare en håndfuld tidligere ministre for landbrug, ligestilling og videnskab?

Nej vel – større er det heller ikke. Og dog udløste Søren Pinds exit fra dansk politik et mediecirkus. Med god ret. Efter med held at være sluppet ud af rollen som provokatør, har han faktisk som minister løftet sin gerning med flid; han har i ordets egentlige forstand tjent folkestyret.

Det skal der lyde en tak for. Det er både en gave og en opgave at tjene Danmark – og uanset meningsforskelle er jeg overbevist om, at alle stræber efter at gøre sit bedste. Og dog kan jeg ikke andet end glæde mig til se Jacob Ellemanns første besøg i en kostald – med rullende kameraer.

Mens Esben Lunde vistnok aldrig rigtigt blev tæt med andelsbevægelsen, så havde han dog hjemegnen med sig. Hvor unfair det end er, fremstår Ellemann – og politik handler jo ikke mindst om at fremstå – som en smart fyr, der kun sjældent og unødigt bevæger sig udenfor de større byers trygge cafémiljøer. Som repræsentant for Venstre har han derfor gjort det godt, når kuglerne skulle tages. Men kan han også løfte opgaven, når det grønne og brune skal forenes?

Vi lader tvivlen komme Ellemann til gode. Mindst ligeså spændende bliver det, når Tommy Ahlers skal begå sig i virkelighedens løvehul. Mangen erhvervsmand har slået sig på folkestyret. Lad os håbe, at Ahlers kan bidrage med ny energi, der skærer gennem polemikken. Det vil være velkomment; og for så vidt, er det både hans uheld og held, at valget kun er et år borte.

Uheld, fordi ingen rigtige initiativer på så kort tid kan realiseres på Slotsholmen. Held, fordi han om et år stadig vil fremstå initiativrig og energisk. Med Pinds sorti er ikke bare hans energi løbet tør. Hele den politiske debat har mistet et gear. Hans til tider noget idiosynkratiske mærkesager og excentriske fremtoning har været kærkommen iblandt grå jakkesæt og talende cirkulærer.

Pinds særlige personlighed skal findes i kløften mellem hans konservative hjerte og den ideologisk ild, der har brændt, siden han i en ung alder blev gelejdet ind i VU (alle unge kan jo komme i uføre). Han har bemærket og følt den stigende kulturelle spænding mellem Danmark og islam, som stadig hyppigere fører til sammenstød mellem ideologi og virkelighed.

Han har reflekteret; tvivlet. For hvorfor er det, vi forbyder alverdens maskeringer, når vi egentlig blot vil forbyde burkaen? Hvorfor ikke bare gøre det enkelt, i stedet for i ideologiens hellige navn også at genere fastelavsmasker og julemandsskæg? Det er ideologien på koalitionskurs med virkeligheden. Og her har Pind både hjerte og forstand til at se, at ideologien fører på vildspor.

Også Eva Kjer, der genindtager ministerscenen, har været faret vild i burkadebatten. Men nu er hun vistnok tilbage på sporet. Og det er jo godt. Faktisk så godt, at både Jarlov og Pape har genfundet tilliden til den tidligere så faldne venstrekvinde. Det er jo vigtigt. Politik handler jo om tillid. Og hvem taler i dag om, hvad der skete for to år siden? Det er både gemt og glemt; journalisterne er på sporet af noget andet. For det, der er breaking i dag, er old news i morgen. Måske er det det vigtigste for de nye ministre at huske?