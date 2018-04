Udflytninger fra København er den nye dille på Christiansborg.

Listen over institutioner, der rykkes op fra storbyen og flyttes ud i landet, bliver længere og længere.

Danmark skal være ‘i balance’, lyder det, og det vil naturligvis heller ikke give mening at have det modsatte synspunkt. Ingen ønsker vel et Danmark ‘i ubalance’.

Når nye offentlige instanser skal etablere sig giver det derfor også fin mening at betænke, om der er særlige hensyn, der gør, at den pågældende institution absolut skal ligge i København, eller den lige så godt kunne ligge i provinsen. Men når man tager beslutning om at flytte allerede etablerede arbejdspladser, griber man også unødigt forstyrrende ind i rigtige menneskers liv, og ændrer deres livsbane.

Det bør staten være meget varsom med.

Mens det for nogle institutioner, som f.eks. Skat, muligvis giver god mening at ligge rundt om i landet, er der efterhånden også for mange eksempler på udflytninger for udflytningernes skyld, hvor meningen ikke flytter med.

Hvad skal Sprognævnet flyttes til Bogense for? Væk fra universiteters faglighed.

I forbindelse med fremlæggelsen af regeringens medieforlig kom endnu et par hovedrystende eksempler: Dansk Folkeparti har trukket provinskortet og kræver TV2 bundet til Fyn og Radio24syv (som er ejet af Berlingske Media, der også ejer BT), flyttet til Jylland.

Naturligvis kan man bedrive medievirksomhed andre steder end i København, det gør man allerede med stor dygtighed på regionale og lokale stationer og blade. Så hvad er det for et ‘problem’, man prøver at løse med udflytningerne?

Kanalchef på Radio24syv, Mads Brügger, henledte på sin facebookprofil til en passus i Egon Clausens bog “Hvide pletter”, der tofodstackler problematikken om ‘skævvridningen’ mellem land og by: “Hvorfor har jyderne ikke gjort noget for at forhindre dét? Ja, hvorfor har jyder ikke for længst gjort Jylland til et sted, der er lige så spændende og inspirerende som København?”

Herfra skal ikke lyde ét ondt ord om Jylland - men det er danskernes opgave at gøre landsdelene spændende og inspirerende. Det kan staten aldrig løse.