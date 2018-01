Da Dronningen forleden tonede frem på skærmen med sin årlige skåltale, sagde hun, at ingen er mere værd end andre. At vi skal huske på, at en håndværker er ligeså væsentlig som en forsker. Bagefter stod mange i kø for at råbe, at Dronningen er banal.

Jeg siger gudskelov! Jeg kunne godt tænke mig, at 2018 blev banaliteternes år. Det at være banal betyder jo i virkeligheden bare, at man siger det, der er indlysende – og det indlysende glemmer vi for det meste at huske på. Men det indlysende er jo netop indlysende, fordi det ofte er rigtigt.

Vi har en tendens til at gøre alle problemer voldsommere, end de er. Konsulenter står på spring for at gøre tingene så indviklet, at ingen efterhånden kan se en løsning.

Ind ad døren burde komme en femårig dreng og sige noget helt indlysende. Vi ville opdage, at det indlysende og banale i virkeligheden ofte er det svar, vi har glemt, fordi vi ville gøre det kompliceret og for at lyde kloge.

For et halvt år siden var jeg ordstyrer på en konference, hvor den ene oplægsholder efter den anden med fine PowerPoint-præsentationer stod og talte om 'leadership 6.0', som selvfølgelig blev udtalt på engelsk som »sex point åge«.

Efter at have hørt nok spurgte jeg den ene, om man kan lære noget fra dengang, vi gik fra 4.0 til 5.0 – men han kunne ikke huske, at der nogensinde havde været en 5.0.

Man var bare gået direkte til 6.0, fordi det lød klogt, nyt og svært at forstå. Så svært, at der skal konferencer og kurser til for hele staben.

Her burde drengen netop løbe ind og sige: »de har jo ikke noget tøj på«. Men det ville nok være for banalt. For indlysende. Og derfor tør vi ikke sige det, for vi vil nødigt lyde dumme.

Når vi tænker os om, er det meste vel i virkeligheden banalt?

H.C. Andersen var banal, når han skrev om den grimme ælling eller Klods Hans.

De store tænkere har sagt ting, der nu er indlysende og banale, fordi de er sagt nok gange – men derfor er de jo stadig noget værd.

Maersk var banal med sin 'rettidige omhu'.

Statsministeren er banal, når han i en skåltale fortæller om et par udenlandske piger, han har mødt.

Og Dronningen er banal, når hun siger, at børn også skal kunne lave noget uvæsentligt.

Det er også banalt at synge om 'et yndigt land', mens vi står pissefulde og skåler til rådhusuret.

Banalt, men det virker. Noget i os bobler, og det er ikke kun champagnen.

De har jo ret. Vi har glemt undervejs, at så enkelt kan livet være. At det indlysende ofte er nok til lovgivning og livet som helhed. Jeg behøver i hvert fald ikke få oversat det banale til en omgang fremmedord med nymodens buzzwords for at forstå det.

Jeg kan godt tage det banale ind og huske på, at vi i bund og grund godt ved, hvad det mest rigtige svar på et problem er. Og når mange ministerier tydeligt har svært ved at huske de indlysende svar, så hylder jeg alle, der tør være banale. De mange, der tager imod den nedgørelse, ens banale udsagn bliver mødt med, og ignorerer den.

Det må aldrig blive forkert at sige noget indlysende!