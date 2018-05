Jeg ved godt, at jeg nok får det halve Danmark på nakken – men jeg vover pelsen! For fra januar til juli måned går mine skattekroner til borgere og kommuner alle andre steder end her, hvor jeg bor. Det kunne jeg læse mig til i min morgenavis for nylig. Og jeg fik nær morgenkaffen galt i halsen.

Jeg bor tilfældigvis i en kommune, der i 2018 betaler 3,2 milliarder i udligning. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, det er ok, at vi halvdelen af året skal være med til at sponsorere resten af Danmark, fordi vi bor i den kommune, vi gør.

Er det fair, at landets rigeste kommuner skal sende penge til de fattigste?

Jeg bor som enlig mor i en af landets misundelseskommuner, hvor få kører i Porsche, Jaguar og lækre Cabriolet’er. Og langt de fleste i VW up!, Toyota Aygo og Fiat 500 - eller som jeg i en Peugeot 208 diesel (ups, skam mig!).

Hvad er det så for en kommune? Gentofte.

Jeg bor i en lejlighed på 88 kvm med 600 kvm have, som jeg betalte 3,65 millioner for i 2007 (delvist lånte penge).

Ja, du læste rigtigt: 3,65 millioner. Jeg kunne have købt et slot for de penge mange andre steder i Danmark. Jeg har boet her i lejligheden i snart 12 år med mine to drenge. På de 12 år er ejendomsskatten steget fra 10.000 kr. til 22.000 kr. årligt. Min løn er omvendt faldet jævnt og støt - og det samme er mit rådighedsbeløb. Jeg vil ikke ynkes – men blot beskrive virkeligheden.

Når jeg betaler min skat - hvilket jeg i princippet gør med en vis glæde - så skal vi altså helt frem til juli måned, før jeg og mine drenge får noget for mine skattekroner i vores kommune. Og når jeg kigger mig rundt her, hvor vi bor, er der masser, vi kunne bruge lidt af pengene på selv. Skoler, veje, ældrepleje mv.

Jeg arbejder rigtigt meget vest for Storebælt. Mange af dem, jeg kender derovre, tjener det samme som jeg eller mere. De har større biler og huse, de rejser oftere på ferie - og deres byer har langt flere rundkørsler pyntet med alverdens skulpturer. Har jeg statistisk dokumentation for det – NEJ – men jeg ser, hvad jeg ser på mine ture derover.

Deres børn får nogle steder gratis iPads i skolerne, som i mange tilfælde er udstyret med elektroniske tavler, hæve-sænkeborde og ergonomiske stole. Herovre betaler vi selv, hvis vores børn skal have iPads eller computer i skolen og gymnasiet.

Borgmesteren i min kommune kommer oprindelig fra Thy. Han hedder Hans Toft (K) og er i dag en af udligningens ærkemodstandere. Han er en modig mand, som ikke vil være med til mere udligning. Det vil jeg heller ikke. Ikke fordi jeg ikke er social og under andre danskere velfærd. Men fordi det på ingen måde er i orden, at vi skal piske rundt som idioter, for at andre kan have bedre kernevelfærd.

Lad os bytte landsdel, økonomi, job, skat og hus for nogen tid. Så kan andre se, hvad det koster, hvordan vi lever, og de kan køre i vores mindre biler. Betale 40 kr. i timen, når vi parkerer. Sidde i kø på vores slidte indfaldsveje til København.

2820, 2830 og 2900 er ikke alle rige røvhuller, der bare kan betale ved udligningskasse 1... Det er pensionister, enlige mødre, skolelærere, kontorassistenter, håndværkere og ja, en mindre gruppe diplomater, direktører og læger. Så skru lige ned for den udligning. Og kom ind i kampen.