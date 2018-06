Det virker som om, alle - næsten uden undtagelse - har fået bildt sig selv ind, at sokker i sandaler er noget, som fanden har skabt, og de fleste kvinder 'tænder af', hvis man har det. Hvad fanden sker der, hvor kommer det fra?

Engang var der en, som jagtede mig for at tage billeder af mine sandaler med sokker, så hun kunne hænge mig ud på Facebook. Hvad sker der lige?

Jeg er single, og forleden mødte jeg en 'potentiel partner', som jeg kendte lidt i forvejen, og som virkede sød og så rimelig okay ud også, syntes jeg, i disse sparsommelige tider. Hun havde det også sådan med mig, tror jeg, så vi satte os frejdigt ved samme bord for at pisse lidt holdninger af og markere stærke og svage sider.

Snakken gik, og vi var begge frimodige og friske i betrækket, så der blev ikke holdt igen. Pludselig i samtalen kom det fra hende:

»Du går vel ikke med sokker i sandalerne, for det tænder jeg helt af på.«

Lasse Danielsen. Lasse Danielsen.

Hvis der er noget, som giver mig røde knopper foran øjnene, er det, hvis en kvinde begynder at 'klæde mig på' som noget af det første. Jeg har trods alt passeret 50 års-grænsen. Kunne hun i stedet klæde mig af, var det en anden sag.

Men der sad jeg og tyggede lidt på den med sokkerne, mens jeg endnu en gang kiggede på hende. Hun havde passeret den bedste alder, med modne depoter hist og pist på kroppen, en tatovering af et hjerte i øret, havde fået en del hvidvin og så ikke selv for smart ud i tøjet, syntes jeg.

Men det kan man ikke sige til en kvinde, for så tænder hun da for alvor af. Så jeg tog tyren ved hornene og sagde, at om et par år er det måske på mode at gå med sokker i sandaleren, og så får du våd kusse i stedet, ville det ikke være dejligt?

Desværre så hun ikke min humor, og vi spillede lidt billard i stedet.

Hvorfor er de sokker så vigtige, at de kan forhindre forhold, skabe dødelige stemninger og tvinge mænd, for det er altid mænd, til at gå i bare fødder eller badesandaler af deres kæreste? Badesandaler, sikke noget lort at rende rundt med på fødderne. Og de er super upraktiske. Men kvinderne tænder jo på det, og vi må jo ofre os for at få en smule gang i forretningen. Kvinder holder hinanden på plads, og gud nåde den som vover at gå med sokker i sandaler.

Come on - er vi blevet så små og strømlinede, at vi kryber for tidens trends og fordømmer alle, som ikke gør det. Tiderne og trends skifter jo, måske ikke sokker i sandaleren, men jeg er da glad for, at jeg ikke smed mine gamle, slidte og lasede cowboybukser ud. Nu koster det nemlig en tusse at få lavet hulleren på den rigtige måde.