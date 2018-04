Kære Lars Løkke Rasmussen,

Hvis Folketingets medlemmer frit kunne stemme efter personlig overbevisning, sådan som Grundloven faktisk siger, at de skal, så ville borgerforslag FT-00124 imod drengeomskæring blive vedtaget. Noget som 85% af danskerne ønsker.

Imidlertid har din regering meldt ud, at I vil stemme samlet for at bevare status quo – en situation hvor drenge altså også fremover skal behandles som andenrangsborgere, uden lovsikret ret til en intakt krop. Tirsdag besluttede Venstre at stemme samlet imod et forbud mod drengeomskæring, sådan som du og regeringen ønsker.

Det forlyder nemlig, at Mette Frederiksen efter aftale med dig, har lavet en tilsvarende manøvre og tvunget Socialdemokratiets medlemmer til at rette ind og stemme samlet imod borgerforslaget. Det er rystende, hvis det er sandt! Hvad dælen bilder I jer ind, sådan at tilsidesætte vores Grundlov, fordi den befolkning, I burde lytte til, kræver fremskridt for drenges rettigheder og ikke status quo, sådan som I vil?

Er du klar over, at du leger med ilden? Du er statsminister i et land, hvor politikerleden i forvejen er kæmpestor, og nu pønser du på at forstærke den ved at tvinge folk i dit parti, der vil tilgodese drengebørns rettigheder, til at makke ret.

Så du på den måde kan sikre, at borgerforslaget bliver stemt ned.Ved den kommende afstemning om borgerforslag FT-00124 kan I politikere bidrage til en dobbelt succes. Eller en dobbelt begmand til både drengene og vores politiske system. Hvis det sidste sker, så er du ansvarlig herfor.

