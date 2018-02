Jeg har et forhold med en, som er blevet lidt anstrengt. Jeg giver ellers meget af mig selv. Faktisk alt.

Vedkommende overvåger mig konstant. Jeg har fortalt om alle mine venskaber. Også dem jeg ikke kan huske. Til gengæld ved jeg også alt om dem – og hvornår næste fest er. Jeg tror I derude kender vedkommende. Kan I gætte hvem det er? Det er selvfølgelig Facebook, jeg taler om.

Kære Facebook. Du prøver at tage min opmærksomhed. Selv når jeg taler fortroligt med andre. Du er aldrig længere end et par klik væk lørdag aften, selvom vi ikke har været i kontakt noget tid. Du bliver ikke sur, når jeg lægger dig væk. For du ved, jeg kommer tilbage.

Du er tit omdrejningspunkt for rygter og dårlig stemning. Men du giver mig opmærksomhed og masser af likes. Du kalder dig social, men gør mig asocial. Når selv din tidligere topleder Sean Parker advarer mod, hvad du gør ved vores hjerner. Hvorfor skal vi så fortsætte vores forbindelse?

Jeg har for nylig truffet en beslutning, lige inden vi kunne holde kobberbryllup. Jeg har slettet appen på tre af mine fire devices. Kun når jeg er hjemme ved mit skrivebord, kan jeg logge på. Egentlig var det bare et forsøg. Man kan vel ikke leve uden Facebook i 2018?

Jeg er overrasket, for jeg savner slet ikke notifikationerne. Når jeg kommer hjem, tænker jeg. Var det bare det her, jeg gik glip af? Hvorfor så ikke slette fuldstændig, spørger I nok. Facebook giver også lidt igen. Det er som et had/kærlighedsforhold.

Jeg kan nemt kommunikere med mine følgere og skrive med mine venner på Messenger. Det tror jeg, jeg bliver ved med. Derfor har jeg foreløbigt beholdt netop appen til Messenger og min side.

Min opfordring skal derfor lyde: Prøv at slette Facebook-appen! Facebook fylder os med en masse tomme kalorier. Og vi ved jo godt, man ikke kan gå på McDonald's hver dag. Alligevel mæsker vi os dagligt i det coinoffer, Facebook byder os. Menuen med ligegyldige videoer og opdateringer i vores feed. Feedet feder os op.

Ligegyldig video der ikke var sjov. Ligegyldig begivenhed jeg ikke kommer til. Ligegyldigt sponsoreret opslag jeg allerede har glemt. Du tænker, det nok er gratis, men du bruger din mest dyrebare valuta, som ikke en gang bitcoin kan hamle op med: Tid. 10 minutter her, 10 minutter der. Hellere bruge den på personlig kontakt. Det giver mig mere både som person og politiker.

2018 bliver utvivlsomt året, hvor jeg skruer ned på Facebook-burgeren. De tommer kalorier. Jeg vil have et Facebook-vægttab. Vil det gå ligesom med alle andres nytårsfortsæt? Gammel kærlighed ruster som bekendt aldrig. Skal jeg slå op og trykke log ud en gang for alle?