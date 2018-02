Der har gennem de sidste 10 år spredt sig en ny kostepidemi i form af glutenhysteri. Det er en form for madstress, hvor man uden reelt god grund undgår gluten på fanatisk vis. Glutenhysteri er særligt udbredt på Østerbro i København (hvor jeg selv bor) og i store dele af Nordsjælland. Lidelsen rammer især kvinder i 30’erne, og den smitter fra mor til barn.

Kernesymptomet i glutenhysteri i, at man tilskriver alle helbredsmæssige og eksistentielle problemer til indtagelsen af et protein (gluten) fra kornprodukter. Gluten er opbygget af proteinerne gliadin og glutenin, og de er videre opbygget af aminosyrer. Patienter med glutenhysteri ønsker ofte samtidig at indtage unødvendigt store mængder protein, hvilket skaber et paradoks i denne spiseforstyrrelse. Gluten findes især i hvede, rug og byg.

Det er vigtigt at skelne mellem glutenhysteri og glutenallergi. Glutenallergi er cøliaki, som er en genetisk betinget allergisk sygdom. Cirka 1 ud af 200 danskere har glutenallergi og skal derfor undgå gluten. De typiske symptomer på glutenallergi er fordøjelsesproblemer såsom diarré, men glutenallergi kan også give problemer andre steder i kroppen, bl.a. i huden. Når en glutenallergiker undgår glutenholdige fødevarer, så er det ikke glutenhysteri. Gå til lægen, hvis du mistænker dig selv for at have glutenallergi og få det undersøgt ordentligt.

Der er flere sundhedsmæssige problemer ved glutenhysteri:

Du går glip af de gode aminosyrer i gluten.

Du kommer let til at spise for lidt fuldkorn, når du spiser glutenfrit.

Du undgår at finde ud af, hvad det reelt er, du ikke kan tåle, f.eks. mælk eller stress.

Du får madstress, og det forværrer dine problemer, hvis den fundamentale årsag er stress.

Du bliver irriterende at være sammen med.

Hvis du gerne vil ud af din glutenhysteri, så er du velkommen til at booke en tid til holistisk kostvejledning hos mig. Hvis du har en veninde, der døjer med glutenhysteri, så send denne artikel til hende. Vær dog opmærksom på, at veninder kan være irriterende af andre årsager end glutenhysteri.

Vejen ud af glutenhysteri omfatter mindful spisning, hvor du øver dig på at være mindful med dine tanker og følelser om gluten samt dine kropsfornemmelser. Vejen ud består også i at foretage konkrete eksperimenter, hvor du spiser noget andet, end du plejer. Du kan bruge samme metode til at finde frem til, hvad det præcis er, du ikke kan tåle. Måske er du overfølsom overfor tanken om, at du er overfølsom overfor gluten? Kuren består derfor i at få en ny overbevisning om, at du sagtens kan tåle at spise gluten, indtil det modsatte er bevist. Du kan så ved hjælp af mindfulness praktisere fuld accept af de automatiske, glutenhysteriske tanker og følelser, mens du spiser din rugbrødsmad. Måske er det hele bare tanker?