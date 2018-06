Lars Løkke kan i disse dage fejre et tvivlsomt jubilæum. Han har ti års jubilæum med en lind strøm af møgsager. Alligevel kan han stadig vinde næste valg.

»Løkke er tavs om lån af Skagen-sommerhus.« Overskrift i Politiken 19. januar.

»Lars Løkke i krig med avis i nat: Min kone er IKKE blevet fyret.« Overskrift i B.T. 24. april.

Sådan startede året for Lars Løkke Rasmussen, der faktisk dermed kan holde 10 års jubilæum med møgsager. De første møgsager om Lars Løkke daterer sig nemlig tilbage til 2008, da han var finansminister. Dengang kunne Frederiksborg Amts Avis afsløre, at han som amtsborgmester i Frederiksborg Amt fra 1998-2001 havde brugt skatteborgeres penge på cigaretter, et kasinobesøg og flere diskoteksbesøg.

Siden var der hotelovernatninger uden fagligt indhold og taxiture, hvor han ikke kunne redegøre for, hvor turene gik hen.

Så var der flybilletter på 1. klasse og en flybillet til Rio de Janiero til datteren, som var en misforståelse. Og tøjkøb for 152.000 kroner, rejser til Mallorca for formandens familie og ekstraudgifter til rengøring på hotelværelser, hvor Lars Løkke Rasmussen havde røget.

Udover det er Løkke chef for en mindretalsregering, der ikke kan få ret meget igennem, fordi hans parlamentariske grundlag har en fast samarbejdsaftale med oppositionslederen om at modarbejde regeringen. Det utrolige er, at på trods af dette sløje generalieblad og ringe parlamentariske situation, kan Lars Løkke Rasmussen godt vinde næste valg.

Blå blok ligger nemlig slet ikke så dårligt i meningsmålingerne. Trods alt bøvlet ligger blå blok på 49,3 i Berlingske Barometers gennemsnit af målinger, mens rød blok står til 50,7. Det er historisk godt klaret for en regering kort før et valg. Det så meget værre ud for regeringerne i 2011 og 2015, og det har givet Venstre-folkene blod på tanden og en tro på, at de kan vinde.

Venstre-folk påpeger, hvor dårligt Socialdemokraterne lå et år før sidste valg, og hvor meget Helle Thorning-Schmidt nåede at indhente fra nytår frem til valget i juni. Det er Radikales og SFs skyld, at hun ikke vandt valget i 2015, de gik hver ni mandater tilbage, mens S gik tre frem. Hvis V kan gøre bare lidt af kunststykket fra S efter, vinder de en ny periode, vurderer de.

Socialdemokraterne er også bekymede over den tendens. De har faktisk sørget for at justere politikken, skabe ro i gruppen, og deres spinafdeling er mere bidsk end Venstres. Men de ligger nogenlunde på valgresultatet fra sidst i Berlingske snit af målinger. Og de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke ligger højere, når Lars Løkke nu laver så mange selvmål.

En Norstat-måling fra JP og Altinget, der kom samtidig med afslutningsdebatten onsdag, viste, at Mette Frederiksen er mere populær end Lars Løkke, men at flest vælgere foretrækker »en tredje kandidat«.

Men lige så interessant er det, at Venstre ikke har noteret noget særligt dyk pga. de seneste personsager omkring Lars Løkke. Vælgerne har måske vænnet sig til, at han er langt fra perfekt. Faktisk viser hele Lars Løkkes karriere i toppolitik, at han nærnest trives i kaos, at han bliver skarpere, når han er under pres, og at han ofte er mand for at finde en utraditionel løsning, ingen andre havde tænkt på.

Med alt det in mente, har Socialdemokraterne ingen grund til at glæde sig til, at »den er hjemme.« Løkke kan stadig overraske.

