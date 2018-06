I en af Danmarks Radios dybeste kældre er der netop blevet fundet over 20 meget gamle pornofilm.

Mange af de ansatte anede ikke engang, at de eksisterede på deres arbejdsplads, og ingen aner, hvem der har gemt dem der i tidernes morgen. Side om side med royale fødselsdage og andre historiske begivenheder lå de der, bevogtet og ubeundret.

Flere af filmene var fra de vilde og vovede 20ere, og nogle af dem var endda over 100 år gamle. Og som sådan var de ulovlige, dengang de blev produceret. Da det var hemmelige produktioner, er der ikke mange navne at gå efter, og de navne, man kan finde, er opdigtede kunstnernavne, som indirekte har seksuelle referencer.

En kvinde fra en Amerikansk pornofilm kaldte sig Eileen Back. Som i: I lean back = Jeg læner mig tilbage. Og sådan var det dengang, da det var ulovligt at producere pornofilm.

Senere hen blev det lovligt at producere, men mange pornofilmskuespillere opdigtede stadig kreative kunstnernavne, da det på den måde var nemmere at skjule for sine venner og familie, hvad det var, man rendte rundt og lavede af frække narrestreger.

Selv skabte jeg naturligvis også mit eget kunstnernavn - Katja Kean. Men hvordan kom jeg frem til det? Det var før internettets tid, og jeg måtte hive den gode gamle telefonbog frem. Først måtte jeg jo gå efter et bogstav, jeg kunne lide. K for kusse.

Jeg ville gerne have et danskklingende fornavn, og efternavnet skulle gerne passe til min iltre personlighed. Jeg kiggede i telefonbogen under engelske ord, der startede med K, og fandt frem til Keen. TO BE KEEN.

Et godt gammeldags engelsk ord, der betyder ivrig eller 'tændt på'. Dét syntes jeg passede godt. Katja Kean. Mit alter ego var født!

Men da jeg kom tilbage til Danmark, efter at have gjort lynkarriere i udlandet, troede de fleste, at jeg var en amerikansk pornostjerne. En dansk familie med navnet Kean lagde sag an mod mig. De mente, at jeg misbrugte deres navn, som var et såkaldt beskyttet navn i Danmark – i øvrigt som det eneste land i verdenen med en navnelov.

De hev mig i retten, og anklagen var skrevet sort på hvidt: De ville ikke associeres med porno. Det viste sig, at mandens moder, som han var gået i retten for, hed Kate Kean - det var også uheldigt - og stod opført i telefonbogen under: K. Kean.

Moderen havde åbenbart modtaget telefonopkald fra udenlandske pornoproducenter, som tilbød hende flere hovedroller i frække film. Dét brød de sig ikke om i den familie, og selv gik jeg ganske givet glip af store pengesummer - det var også uheldigt.

Dér sad vi så, i retssalen, og den forsmåede familie skulle bevise, hvordan jeg havde misbrugt deres navn.

Et af bevismaterialerne var at vise et klip fra det allerførste afsnit af sitcom-serien Langt fra Las Vegas samt de efterfølgende rulletekster med vores navne foran dommeren.

Det var en surrealistisk oplevelse at sidde der i salen og smågrine sammen med en dommer, der også havde svært ved at holde masken over det absurde i hele situationen, alt imens 'Robert' højt råbte: PATTER! til Lisa (mig) inde fra det store Samsung-tv, så det rungede af ekko i hele salen.

Kort fortalt blev sagen afgjort med, at jeg fremover kun måtte kalde mig Katja K i Danmark. Resten er historie. Jeg arbejdede i øvrigt engang for et amerikansk produktionsselskab, der hed: Ben Dover (Bend over = bøj dig forover) – de var for resten specialister i doggy styles.

Jeg har også festet med Ron Jeremy - én af pornobranchens helt tunge drenge. Da jeg bad ham om en autograf, skrev han til mig: »You give me a rise in my Lewis« – mere amerikansk kan dét vist ikke blive!

Ron bliver også kaldt for 'The Hedgehog', som jo betyder pindsvin. Hans krop er ret behåret, og han er noget fedladen. Til gengæld har han et kæmpe, velfungerende jern, som han tjener styrtende på. Desuden tjener han også kassen på sin eget rom-spiritusmærke med; RON DE JEREMY ROM. Ron på spansk betyder jo Rom, og efter sigende smager den, som var det hans egne safter.

Så ved at skabe sig sit eget porno alias kan man fuldstændig ændre kursen i sit liv. Op eller ned. Ind eller ud. Tilsyneladende virker det mere effektivt end at gå til numerolog – sex er helt sikkert mere magisk end tal.

Hvad skal dit porno alias være?