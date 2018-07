KOMMENTAR

Det er gode tider for Kevin Magnussen og Haas-teamet.

Man har lagt mini-krisen på de atypiske baner i Monte Carlo og Montreal bag sig og er nu tilbage på en serie hurtige baner, hvor Haas VF-18 føler sig så godt tilpas. I både Frankrig for 14 dage siden og i Østrig i sidste uge var Haas ’best-of-the-rest’ efter de tre topteams, og Magnussen kommer til weekendens britiske grandprix med en sjette- og en femteplads i bagagen. Med fjerdepladsen i Østrig kom danskerens teamkammerat Romain Grosjean også endelig på tavlen, og nu vil de to Haas-kørere presse hinanden til nye højder på Silverstone i weekenden.

Den klassiske bane tæt på Oxford består næsten udelukkende af hurtige og mellemhurtige sving og vil derfor også passe godt til Haas-VF-18. De hurtige sving er hårde ved dækkene, og Pirelli udbyder derfor for første gang i år deres ’hard’-compound (sammen med ’medium’ og ’soft’). Det hårde dæk-lineup tror jeg kun vil være en fordel for Haas – indtil nu har de blødeste varianter i hvert fald ikke fungeret optimalt for teamet.

Magnussen blev sidste år nummer 12 i stor Hamilton-triumf i Formel 1-grandprixet på britiske Silverstone. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Magnussen blev sidste år nummer 12 i stor Hamilton-triumf i Formel 1-grandprixet på britiske Silverstone. Foto: ANDREW BOYERS

Ferrari-motoren er i dag omtrent på højde med Mercedes. På Silverstone, hvor op mod 70 procent af en omgang tilbringes med speederen i bund, er motor-power en afgørende faktor, og Ferrari-motorerne bør sammen med den effektive VF-18 gøre det muligt for Haas endnu en gang at toppe midterfeltet.

Det er en fantastisk præstation af feltets mindste team. Mens de tre tophold i meget runde tal spenderer omkring tre milliarder på Formel 1-sæsonen 2018, bruger Haas en tredjedel. Haas' direkte konkurrenter, Renault og McLaren, har budgetter, der er mindst dobbelt så høje som Magnussen og co. Alligevel er det Haas, der i de seneste to uger har scoret 30 point mod Renaults seks og McLarens fire. Og hvis vi ser fire løb tilbage – det vil sige inklusiv Haas´ to hade-baner i Monte Carlo og og Montreal – har Haas (30 point) stadig overgået Renault (21) og McLaren (fire).

Med andre ord: Haas overpræsterer helt vildt, og selvom jeg stadig ikke tror på, at Haas vil slå Renault i kampen om den samlede fjerdeplads, vil en femte- eller sjetteplads stadig være en markant forbedring af teamets ottendeplads i 2016-17-sæsonen.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen ligger lunt i svinget til at levere endnu en god præstation ved det britiske grandprix i weekenden. Foto: ALBERT GEA Vis mere Romain Grosjean og Kevin Magnussen ligger lunt i svinget til at levere endnu en god præstation ved det britiske grandprix i weekenden. Foto: ALBERT GEA

Hvad kan Haas og Magnussen drømme om i Silverstone? Op til Østrigs Grand Prix skrev jeg, at Haas-kørerne kunne komme i top-fem, hvis et par af topbilerne fik problemer. Det viste sig at holde stik, og noget lignende kan ske i Silverstone. Kampen mellem Mercedes, Ferrari og Red Bull er så hård, at materiellet presses til det yderste. Det er her, problemerne kommer, og det er her, Haas-kørerne kan slå til.

I Østrig var Haas-kørerne under kvalifikationen omtrent på niveau med Red Bull. Ok – banen i Østrig er en af de korteste i VM-kalenderen, og afstanden vil sandsynligvis være større på Silverstone, der er den tredje længste af 2018-banerne. Men læg mærke til, at en af de Red Bull-biler, som Haas udfordrede under kvalifikationen i Østrig, faktisk vandt løbet.

Jeg siger ikke, at Haas-kørerne kan vinde på Silverstone. Men hvis topholdene igen får problemer, er podiet er efterhånden inden for rækkevidde!