Lad mig sige det, som det er: Jeg er sur. Sur på samfundet. Sur på undervisningsministeren. På Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ja, bare sur.

Og hvorfor nu det? Fordi undervisningsministeren (hun hedder Merete Riisager) har besluttet, at alle virksomheder i Danmark SKAL have praktikpladser – og dermed elever. Hvis ikke så vanker der lidt af en økonomisk ørefigen.

Ministeren kalder det godt nok et 'bidrag' til Pratikplads-AUB. Men for mange virksomheder bliver det bare en ekstra skat på minimum 27.000 kroner om året for hver praktikplads, man IKKE etablerer, sådan som jeg læser min e-post. BUM mange penge lige ud af lommen og lige ned i foret på skattefar!

For ja, det er mange penge for en lille virksomhed. Og som de fleste måske ved, er Danmark et land med rigtige mange små virksomheder. Jeg har min egen lille konsulentbiks. Der er kun mig ansat – og så min yngste søn, som arbejder ca. 15 timer om måneden og håndterer mine sociale medier.

Jeg har kontor hjemme – og ellers underviser jeg og holder foredrag ude i landet. Altså her er ingen forkromede hæve-/sænkeskriveborde. Ingen fine kontorstole, telefoner, særligt indrettede kantineforhold eller toiletter. Det er bare mit private HJEM.

Men nu har undervisningsministeren og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag altså bestemt, at alle virksomheder med mere end én person ansat skal have elever. Brevet fra ministeren tikkede ind i min e-boks forleden. Og jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen.

For hvad skal en elev lave i min lille 'butik'? Skrive mine foredrag, mine BT-klummer eller blogindlæg? Medietræne mine kunder? Skrive mine tilbud og svare kvalificeret på kunders eller pressens spørgsmål, når de ringer?

Jeg har som virksomhed INTET at kunne tilbyde en elev. Og jeg har hverken plads, tid eller råd til en elev. Hvor gerne jeg end ville.

Er det her nu ikke bare en gang brok fra en privilegeret lille konsulent, der ikke vil bidrage til fællesskabet?

Nej, faktisk ikke. Hvis elever skal have noget som helst ud af et praktikforløb, så kræver det som minimum, at arbejdspladsen har både tid og opgaver til den unge elev.

Jeg tænker tit på de mange folkeskolepraktikanter, som har siddet på en stol og røvkedet sig en hel uge på mange af de journalistiske arbejdspladser, jeg har været på. For selvom intentionen er god, så er kapaciteten der sjældent. Er det det, undervisningsministeren vil med den nye ordning?

Så er der den skjulte skat, som de små virksomheder kommer til at betale, hvis de ikke tager elever. Små virksomheder betaler i forvejen deres virksomhedsskat, moms og affaldsgebyrer – det sidste selvom min lille konsulentbiks f.eks ikke producerer andet affald end den bananskræl og de kaffebrikker, jeg måtte fortære i løbet af arbejdsdagen. Det betaler jeg i øvrigt også for via min ejendomsskat. Og hvis man fortsætter med at pålægge de små virksomheder flere krav og udgifter, så ender det med, at de må lukke.

Jeg forstår godt, at der er behov for praktikpladser. Jeg har selv to drenge, der om føje år risikerer at skulle stå i praktikkøen og kæmpe med andre unge om ladets få praktikpladser. Men at bruge det som en trussel og en mulighed for at hive en ekstra skat ud af lommerne på landets små virksomheder virker ikke bare grotesk - men også snotdumt.

Jeg vil nu fyre min SOME-søn, hvor meget jeg end har brug for hans kompetencer – for med én ansat behøver jeg ikke bekymre mig om praktikpladser.

Tak for røv fru minister og god søndag!

Læs flere blogindlæg her af Line Baun Danielsen på hendes egen blog På bloggen med Line.