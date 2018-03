Debatten om omskæring har taget flere drejninger gennem årelange debatter omkring, hvorvidt omskæring på drenge er lemlæstelse og menneskekrænkende. Mange mener, at omskæringen er en nødvendig religiøs og spirituel begivenhed, der bekræfter et barns tro og overbevisning – men hvor er ligestillingen?

Jøder er i dagens Danmark blevet påskønnet og nusset af den danske stat på grund af jødeforfølgelsen under 2 Verdenskrig. Jøder skal have lige så meget plads som alle andre religioner til at udleve deres religion – men jødedommen skal ikke hæves over andre minoritetsreligioner.

Er du enig i, at jødedommen hæves over andre minoritets-religioner i Danmark?

Selvom vi i mange år har været overbeviste om at vi lever i Det Velvidende Vesten, så bliver jeg i tvivl om dette, hver gang jeg hører om mennesker, der retfærdiggør vold mod børn i religionens navn. Det er altså ikke spor sekulært, at man i et demokratisk land fyldt op med højtuddannede mennesker, retfærdiggører lemlæstelse for at kunne tjene guder, der definitivt og videnskabeligt ikke eksisterer.

I disse dage hvor vi alle har så travlt med at kæmpe for ligestilling i Danmark, ser vi med vilje udenom ligestillingsproblemer, der læner sig op af minoriteternes religiøse overbevisninger, fordi vi ikke tør tale frit om forskellige religioners intentioner eller destruktive ritualer, som strider imod menneskerettighederne (der ellers taler imod vold mod menneskets vilje).

Mens piger har kønsrettighederne til at undgå omskæring af klitoris, accepterer vi omskæring af drenges ydre kønsorganer på grund af ét enkelt ord:

“Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

For stort set alle ser det helt forrykt ud. Det er også helt rigtigt. Der er faktisk 9/10 danskere, der ønsker et generelt forbud mod omskæring af børn. Her begynder jeg desværre derfor at tro, at semitistiske- og islamiske fundamentalister har fået en vis indflydelse på Danmarks suverænitet, og det er en skam.

Politikerne tør ikke lovgive om omskæring, fordi de er bange for at træde jøderne over tæerne. Derfor mener jeg også, at politikerne i bund og grund kun er motiverede til at tale om omskæring, hvis det kan indskrænke muslimers tilstedeværelse i Danmark.

Danmark var engang landet, hvor vi talte om alle problemer – hvilket land er det nu?