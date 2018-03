Forleden havde jeg besøg af Amina Sardar, som er medlem af Dansk Folkeparti. Efterfølgende lagde jeg et billede af mig og Amina på min Facebookprofil. Jeg mødes jævnligt med medlemmer af partiet. Men alligevel førte opslaget til, at BT skrev en artikel om det både på nettet og i avisen (23/3).



Og det er avisen selvfølgelig velkommen til. Men BT’s overskrift på historien er ret misvisende.

BT synes, at mit opslag er interessant, fordi nogen af de personer, som kommenterede opslaget, hidsede sig op over, at Amina er mørklødet og af muslimsk baggrund. Det er i hovedtræk det, som BT’s artikel handler om. Men det er bare langt fra hele historien.Det er rigtigt nok, at der var flere grimme kommentarer om, at Amina bare skulle skride hjem osv. Men der var også mange positive kommentarer. Dem fremhæver BT ikke i overskriften. Man kunne også have valgt at fokusere på, at der var mange mænd med muslimsk klingende navne, som kastede sig over Amina med grimme kommentarer. Det gør de jo, fordi Amina er med til at bryde deres magtmonopol over kvinderne.

Der er også omkring tusinde facebookbrugere, som ”synes godt om” opslaget. Er det så rimeligt at konkludere, at jeg ”får Facebook-hug for foto”, eller at mine følgere ikke kan klare mørke kvinder. Faktisk vil jeg mene, at de overskrifter, der har været på historien, har været direkte misvisende.Det undrer mig altså, at BT kraftigt antyder, at opslaget blev for meget for nogle af DF’s vælgere. Hvor ved han fra, at de er DF-vælgere? Det kan da godt være. Men det kan da lige så godt være, at de ikke er. Og hvis det i øvrigt er DF-vælgeres reaktion, som interesserer BT, så ville det måske være værd at fremhæve det citat, hvor Amina selv fortæller, at hun har været til flere arrangementer i DF, hvor folk har været venlige og imødekommende.Også fremgår det af artiklen i papiravisen, at jeg skulle mene, at ”DF og islam kan forenes”. Det har jeg aldrig sagt. Og hvis BT havde spurgt mig, så havde jeg sagt, at man naturligvis skal skelne mellem det enkelte individ og mellem religionen islam. En person med muslimsk baggrund kan naturligvis sagtens være en fornuftig person med fornuftige holdninger og være imod den islamiske sharialov. Det siger vel sig selv, at sharia, flerkoneri, stening, piskning osv. ikke kan rummes i Danmark og jo dermed heller ikke i Dansk Folkeparti.

DF har i øvrigt flere medlemmer med indvandrerbaggrund. Det er mennesker, som bakker op om DF’s politik, og de er velkomne i partiet. Men religionen islam, som vi kender den, lader sig meget dårligt forene med dansk kultur.Til BT’s ros skal dog siges, at man i den udgave af artiklen, som findes på nettet, har tilføjet en præcisering, hvoraf det fremgår, at jeg netop ikke mener, at DF og islam kan forenes. BT beklager misforståelsen. Den oplysning er naturligvis også relevant for de læsere, som kun har læst artiklen i avisen. Den præcisering kvitterer jeg for. Tak for det. Men artiklerne og især overskrifterne er fortsat meget unuancerede.Men jeg vil mene, at den væsentligste pointe faktisk er helt fraværende, og det er det faktum, at Amina tør at stille sig frem, og selvstændigt sige fra overfor alle dem, der vil bestemme hvordan hun skal leve sit liv, bare fordi hun har muslimsk baggrund. En stor tak til Amina for det.

BT svarer på kritikken: Derfor bragte vi historien

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen skriver i et indlæg i BT, at han mener, at BT's historie om de negative kommentarer til et Facebook-opslag, hvor han står arm i arm med DF-medlem Amina Sadar, er misvisende.

BT valgte at bringe historien, fordi rigtig mange af kommentarerne til billedet var negative over for det faktum, at han mødes med en kvinde med muslimsk baggrund – i nogle tilfælde var de direkte racistiske. Det er Martin Henriksen selvfølgelig i sin fulde ret til, og derfor undrede vi os på redaktionen over, at så mange af hans følgere var så kritiske over for det. Nogle af kommentarerne er nu ikke længere i kommentarsporet, og derfor har vi ikke tal på, præcis hvor mange det drejer sig om, men da opslaget blev lagt på, var kritikken iøjnefaldende.

Martin Henriksen angriber ydermere det faktum, at BT skulle have skrevet, at det er DF’s vælgere, der er vrede. Det nævner vi slet ikke i artiklen. Vi skriver følgere og gør os ikke til dommer over, om de stemmer på DF eller ej.

Udlændingeordføreren er også faldet over, at vi ikke fokuserer på, at der også er personer i kommentarsporet med ’muslimsk klingende navne’, der angriber Amina for af være DF’er. Det er dog med i BT's artikel, hvor vi både giver god plads til Martin Henriksen til at komme med den pointe og bringer en kommentar – netop fra en person med et arabisk klingende navn, der kritiserer Amina.

I journalistik skal man vinkle. Det har vi også gjort her. Vi anerkender, at der er positive kommentarer, men vi vælger vinklen om de kritiske, da det sprang meget i øjnene, da Martin Henriksen lagde billedet op.