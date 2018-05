Så flirt dog, kvinder!

Sexolog Sara Skaarup skriver i Politiken den 16. maj 2018, at mænd altså ikke behøver frygte en bølge af MeToo-anklager, hvis de »flirter med sommerpiger,« som Skaarup kalder os, der gerne returnerer et smil på en cykelsti. For kvinder vil nemlig stadig gerne flirtes med. Og denne sommerpige skal da være den første til at bekræfte, at det er fuldstændig korrekt, hvad sexologen pointerer; Kvinder har, desuagtet overgrebs- og krænkelseskulturens mest skingre stemmer, stadig interesse for det modsatte køn. Og derfor skal der også lyde en slags opråb til de sommerpiger, der måtte føle på samme måde som jeg:

En del af os har, intentionelt eller ej, skræmt nogle mænd fra vid og sans på det sidste. Derfor må vi lige tage os lidt sammen og selv flirte med sommermændene i stedet for at se sure ud på en fortovscafé.

»Nu har jeg ignoreret ham i en halv time, hvorfor kommer han ikke herover?«

Det gør han ikke, for det tør han ikke. Ikke mere. Og hvis han tør, så skal han igennem en mental og politisk korrekt omgang klodsmajor, for dét at flirte og gøre indgående opmærksom på sin interesse i det modsatte køn er belagt med så mange kønspolitiske afstikkere og fælder, at det på det nærmeste er en sensation, hvis en mand kan nærme sig en fremmed kvinde og udvise interesse, uden at nogen føler sig krænkede eller ubehageligt seksualiseret derved.

Derfor gør jeg nu vitterligt:

Denne sommer vil vi kvinder ikke længere være passive bag vores solbriller ved cafébordet. Vi vil sænke glasset med rosé, solbrillerne vil vi skubbe ned på næsen, og så vil vi sende brandvarme blikke til alle de skønne mænd, der i øvrigt ser fortryllende ud i shorts og tynde skjorter.

For kvinder kan sagtens være opsøgende uden at dræbe den kønsklassiske fortælling om, at mændene skal erobre dem. Jeg tror endda, de fleste mænd synes, det er temmelig dejligt, når en kvinde viser interesse. Men vi kvinder er også nødt til at rykke frem i flirtebussen, for en del af os har problematiseret de indledende øvelser mellem mænd og kvinder så brutalt, at nogle af de dejlige sommermænd simpelthen ikke aner deres levende råd.

Og nej; jeg siger ikke, at MeToo-bevægelsen ikke var berettiget. Det er ikke dét, jeg mener, og de færreste vil mene, at det var ikke var nødvendigt at problematisere systematiske overgreb på kvinder i underordnede ansættelsesforhold i stort set alle brancher. Men jeg siger, at så stor en kønspolitisk bevægelse ikke kan undgå at flyde over dens bredder, fordi den, som med alle andre store bevægelser, har det med at tiltrække ekstremister, der desværre får lov at medvirke til en ellers fornuftig, ny dagsorden, fordi de surfer på det alleryderste af bølgen. Men det er der heldigvis råd for. Og det står lige herunder.

Vi sommerpiger tager fra nu af roséen i den anden hånd, dropper at afvente på passiv vis, at sommermændene tør nærme sig med præcis dén form for interesse, vi lige præcis kan acceptere eller gider beskæftige os med. Og så flirter vi selv på livet løs med alle de dejlige mænd i shorts og tynde skjorter, vi kan få øje på. Og vi flirter selvfølgelig med de mænd, der godt kan kende forskel på et overgreb og på noget af det dejligste i livet. Og det er heldigvis næsten dem alle sammen, så det er bare at lange rask til roséen og blinke sig igennem sommeren.