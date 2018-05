MeeToo-kampagnen fik mig til at tænke over, om jeg har oplevet, at mine grænser blev overskredet. Og jeg må jeg tilstå, at også jeg, har brugt og udnyttet mange mænd. Men kan man tage det seriøst, når det er sket i sexbranchen?

I første omgang var det lidt af et chok, da MeToo-kampagnen kom brasende. Den kom bag på de fleste af os, ikke mindst på mændene.

Min egen første umiddelbare reaktion på den var: Fedt nok, så kan de lære det, de mænd!

Dernæst tænkte jeg: Okay, hvis alle de her kvinder overalt i verden har oplevet alle de seksuelle krænkelser – hvad så med mig? Med min baggrund som international pornostjerne, må jeg da have oplevet mange grænseoverskridende tilnærmelser?

Eller hvad?

Tilfældigvis fandt jeg en aften i min skuffe med gemte artikler et gammelt avisudklip frem fra år 2002, hvor jeg udtaler i et interview, at jeg er stolt af at have sagt nej tak til en del fremadbrusende filminstruktører i min tid som pornomodel i Los Angeles. Selvfølgelig har jeg da oplevet situationer, hvor jeg igen blev mindet om, hvor mine grænser gik – og dem var jeg meget bevidst om.

Men min umiddelbare reaktion på de mange kvinders historier var, at jeg ikke kunne komme i tanke om nogen grænseoverskridende ting i min tidligere karriere. Og jeg har altid følt mig mere som en 'IHave'-kvinde end som et MeToo-offer.

Selvom jeg var en grænsesøgende kunstner og pornostjerne, kunne der sagtens være skarpt adskilte rollefordelinger på et erotisk filmset. Og som den seksuelt dominerende kvinde jeg er, må jeg tilstå, at også jeg har brugt og udnyttet mange mænd igennem min karriere. Og ofte også flere mænd ad gangen.

Jeg har dog endnu ikke modtaget nogen sagsanlæg.

Var det muligt at have den form for rollefordelinger i sexbranchen, er der måske en klog mand, der vil spørge.

Altså bare det at arbejde som pornomodel er jo i sig selv grænseoverskridende? Man har som udgangspunkt ikke krav på grænser. Så kan man overhovedet tage pornostjernerne, Jessica Drake og Stormy Daniels alvorligt, når de anklager præsident Trump for seksuelle krænkelser?

MeToo er på den måde én stor gråzone, når det er bliver brugt af folk fra sexbranchen. Men et nej er vel stadig et nej, selvom du allerede ligger på langs - hvad mener du?