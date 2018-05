I denne uge anklagede Inger Støjberg fastende muslimer for ikke at kunne passe deres arbejde og ligefrem være farlige for deres omgivelser. Vi har altså en minister, der anklager en folkegruppe og kommer med forslag om, at de bør tage på ferie. Med andre ord mener hun, at fastende muslimer udgør en trussel. Set med mine øjne er det Inger Støjberg, der er den største trussel. Selvom hun ikke holder Ramadan, begår hun alvorlige fejl igen og igen i sit ministerie. Nogle endda bevidst.

Jeg er selv folkevalgt som regionsrådsmedlem og arbejder hver dag for at styrke sammenhængskraften i samfundet. Jeg arbejder hårdt for, at borgere med anden etnisk baggrund skal føle sig en del af samfundet. Men det er ikke let, når fremtrædende politikere som Inger Støjberg konstant anklager uskyldige borgere. Så er det svært at være ambassadør for demokratiet.

Tusindvis af danske muslimer faster hvert år, uden at det har ført til alvorlige ulykker eller virksomheder, der måtte dreje nøglen om. Vi muslimer ved udmærket godt, hvad det indebærer at faste, og hvordan vi skal omlægge vores kost, så vi fungerer optimalt. Jeg inviterer gerne Inger Støjberg til en dialog med en fastende læge og mig, så hun kan blive oplyst bedre.

Vi folkevalgte har en forpligtelse til at være oplyste og være brobyggere. Det kan man ikke sige, at Inger Støjberg og DF gør, når de skaber flere kløfter, end de skaber broer.

På udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan jeg se, at det er oppe på 76 stramninger. Men hvorfor er der ikke fokus på, hvor mange sociale forbedringer og gode forhold, der indtil nu er blevet skabt for disse borgere?

Jeg er stolt over og elsker at bo i et land som Danmark, men det er bekymrende, at vi gentagne gange oplever svigt fra politikere, der misbruger demokratiet. Det er hverken sundt eller tillidsvækkende for borgerne at opleve dette. Tilliden til de folkevalgte har aldrig været så lav, som den er nu, og det kan vi takke det bedrag og de diskriminerende udtalelser, vi oplever fra nogle politikere, for.

Udenfor skinner solen, og en dejlig sommer står for døren. Jeg har løbet mit første Royale Run mens jeg fastede og det gik rigtig godt. Jeg ønsker mig en sommer, hvor jeg ikke skal tage mig til hovedet over uvidende politikeres diskriminerende forslag. En hel sommer uden bashing. Er det for meget forlangt?