EU-Parlamentet opfordrede d. 22. marts Danmarks NATO-allierede Tyrkiet til at trække sig tilbage fra Afrin efter to måneders konstante bombardementer med store civile omkostninger.



Men EU er for sent ude – de store civile tab og omkostninger er sket og sker i disse dage. Afrin er en region i Syrien, som huser 300.000 interne flygtninge, og er den region, som har været mindst ramt af borgerkrigen. Ifølge Det Syriske Oberservatorium for Menneskerettigheder bor der 700.000 mennesker i selve byen Afrin, hvoraf 150.000 er flygtet.

Tyrkiets undskyldning for angrebet er, at de skal beskytte deres grænser mod angreb fra terrorister og påberåber sig FN-pagtens artikel 51 om retten til selvforsvar ved væbnet angreb, men Tyrkiet er ikke blevet angrebet!

De, som bliver kaldt terrorister, er den kurdiske milits YPG – som Tyrkiet påstår er i ledtog med PKK, som er på EUs og USAs terrorlister. Sandheden er, at YPG i samarbejde med ’Vesten’ har været en samarbejdspartner mod ISIS og jihadister.

Og sandheden er, at Tyrkiets angreb i regionen har karakter af etnisk udrensning af demokratiske kurdiske kræfter, som vi også så i det sydøstlige Tyrkiet ved valget i 2015.

Med ’terrorkortet’ på hånden kan Tyrkiets hær i hjemlandet torturere, dræbe, fængsle og myrde kurdere uden indgriben fra verdenssamfundet - og nu i samarbejde med ISIS og jihadister, som nu har tilsluttet sig den tyrkiske hær. De har omdannet Afrin til et bombekrater med døde civile, plyndringer og desperate flygtninge til følge.

Samme scene så vi i 2006, da Sri Lanka fik ’De Tamilske Tigre’ på EUs terrorliste. Det resulterede i myrderier på den tamilske civilbefolkning, og 50.000 mennesker – også kvinder og børn – mistede livet i løbet af 14 dage.

Den danske regering – og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) – skal handle og påtale Tyrkiets invasion af syrisk territorium og de forbrydelser, Tyrkiet begår i området.