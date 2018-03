Det rumler i Socialdemokratiet i disse uger og måneder. En række folketingsmedlemmer tager nu åbent afstand fra centrale dele af partiets udlændingepolitik; både afvisningen af kvoteflygtninge og partiets ønske om et burkaforbud. De pågældende viger ikke tilbage fra at udtrykke denne dissens ved afstemningerne i Tinget.



Også de unge lægger afstand: Da partiledelsen for nylig ville pådutte nordjyderne partiformanden som ny folketingskandidat var meldingen fra den lokale DSU-formand krystal klar: Uanset Mette Frederiksen kommer vi ikke til at støtte partiets vi-dem udlændingepolitik under den kommende valgkamp.

Ledelsen har svaret igen med at forsøge at kuppe en af de mest markante og synlige dissidenter - Mette Gjerskov - som partiets folketingskandidat i Roskilde. Glædeligvis bakker en række socialdemokratiske koryfæer som Ritt Bjerregaard, Jytte Andersen og Poul Nielson op om Gjerskov. Analysen i partiledelsen er vel, at hvis man hugger hovedet af dragen, så dør kritikken af udlændingepolitikken. Men her gør ledelsen regning uden vært.Borgerkrigen i partiet vil vedblive at rase. For os menige socialdemokratier der ønsker en både solidarisk og internationalt ansvarlig udlændingepolitik, er det vigtigt at holde fast i, at det ikke er os, der sætter partiets traditionelle værdigrundlag over styr. Det klarer den nuværende partiledelse såmænd udmærket selv.

Dagens Socialdemokratiet har valgt at danse efter Dansk Folkepartis pibe på udlændingeområdet: afvisning af kvoteflygtninge, smykkelov, hetz mod muslimske friskoler, burkaforbud, fortsæt selv listen. Her halser Socialdemokratiet fascineret efter DF.Denne kissemissen med Dansk Folkeparti løser ingen problemer. Den er varm luft og et let gennemskueligt forsøg på at få nem omtale og fiske stemmer. Men konkurrencen om højest at råbe: 'Smid dem ud', 'send dem hjem' og 'luk friskolerne' er Socialdemokratiet dømt til at tabe. Fordi en stram og unfair udlændingepolitik ikke flugter med Socialdemokratiets DNA.Mette Frederiksen advarede selv i sin tid imod, at Socialdemokratiet kaster sig ind i strammerkapløbet: »Hver gang vi træder et skridt til højre, er der andre, der tager to. Vi kan ikke vinde slagsmålet.«

Realiteten er, at en politik, der appellerer til frygten, og som bygger på et vi-dem perspektiv, giver folk en følelse af at være omringet, så man rykker tættere sammen med dem, man i forvejen føler et fællesskab med. En sådan politik er ekskluderende og ikke inkluderende, og den skader integrationen.Når næstformanden i folketingsgruppen Dan Jørgensen (S) rejser land og rige rundt med et budkab om, at Socialdemokratiet har et værdifællesskab med et højrenationalt parti, der baserer sin politik på intolerance og fremmedfrygt, kan mange mennesker, som egentlig gerne vil støtte Socialdemokratiet, ikke længere genkende sig selv i partiets retorik og politik. Partiledelsens linje er udtryk for rigmandsprotektionisme.Det er også komplet uforståeligt, at Socialdemokratiets modvilje mod udlændinge ofte resulterer i mere usympatiske standpunkter end f.eks. Venstres. Det gælder S-forslaget om at fedte flygtningene af på de nordafrikanske lande med interneringslejre og ønsket om stop for tilskud til de muslimske friskoler.Lige så ubærligt det er for mange af os kritiske socialdemokrater ikke at stemme på partiet, lige så ubærligt er det, at en socialdemokratisk valgsejr ved næste valg med garanti vil blive udråbt som en sejr for partiets nuværende xenofobiske kurs baseret på fremmedangst med smykkelov, svigt af asylbørnene og hetz imod de muslimske friskoler.Svaret på dette dilemma må være, at vi ved næste folketingsvalg stemmer personligt på en af de S-kandidater, der ønsker er klart opgør med partiets nuværende usolidariske kurs i udlændingepolitikken. Og som er for en tilbagevenden til partiets humanitære værdier - som partiformanden i øvrigt selv repræsenterede på fornem vis i hendes yngre dage.