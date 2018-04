Bekymrede jyder har for ganske nylig oprettet foreningen Ulvefrit Danmark, som er navngivet ganske præcist efter foreningens formål. Det skete samme dag, som en skydebegejstret ulveforagter plaffede et af de fredede dyr ned fra sin bil i bedste wild west stil.

Jeg skal ikke tale pænt om krybskytteri. Omvendt har de seneste års ulvesludder fra såkaldte eksperter kunne drive enhver til vanvid.

Disse vidensbanker ud i ulve sagde for år tilbage, at de søde firbenede dyr ikke kommer til at spise får. I hvert fald ikke ret mange. Næ nej, de spiser jo råvildt og den slags, lød det. Men i stedet begyndte ulvene at spise får, som var de små uldne Chicken McNuggets.

Så sagde eksperterne, at ulvene er pivbange for mennesker. Også de små i flyverdragt. Og hvis man alligevel så en ulv, så skulle man bare fægte med armene, gøre sig stor og synge Marseillaisen. Så ville det sultne kræ straks stikke af.

Men det forlyder nu fra Jylland, at selv de mest BMI-udfordrede og umusikalske jyske mandfolk har meget svært ved at skræmme ulvene væk fra deres haver, marker og lokalområder, når den dukker op. Den lister ligesom bare rundt derude som en håndfodret golden retriever. Den forfølger også skolebørn på vej hjem fra bussen.

»Men de spiser altså ikke børn,« siger eksperterne.

Det har den så heller ikke gjort. Som familiefar kan jeg dog godt sætte mig ind i, at en svært bevæbnet jyde ikke ønsker at løbe den risiko efter flere år med pure nonsens fra københavnske kartoffelrækker.

Så nu har ulvemodstanderne lavet Ulvefrit Danmark, hvor alle ulveskeptikerne kan diskutere politiske tiltag under ordentlige former på Facebook. Gruppen er allerede blevet en ulvependant til andre grupper, som beskæftiger sig med, om jorden er flad, eller om Elvis stadig lever.

»Hørte at den overfaldt en 11-årig dreng, inden den blev skudt!« skrev Kenned inde på det nye anti-ulve forum, hvor simpel fakta trives som en åkande i Sinai-ørkenen.

»Har lige i dag hørt en historie om en polak, der blev stoppet ved grænsen med fire ulve i en varevogn. Det overrasker mig ikke,« fortsatte Lars, som sikkert heller ikke ville være overrasket, hvis man havde fundet Kim Jong-un i den polske varebil.

Skal man så i stedet finde fornuftens stemme hos alle disse ulveelskere, som aldrig har set en ulv andet end i Københavns ZOO? Ikke hos Heidi, som skrev inde på Danmarks Naturfredningsforenings facebookside.

»Den skyldige skulle selv have en kugle gennem kroppen og dø en meget smertefuld død,« kvidrede Heidi, som i øvrigt kan finde rigeligt med åndsfæller, der mener, at den jyske snigskytte skal have klippet sine testikler af og udsættes for andre grimme ting.

Og blandt tossegode hovedstadsfolk er der altid en, der smider Hitler-kortet.

»Hitler baserede også sin tro på herrefolket fra gammel litteratur. Næste er vel at vi skal til at brænde hekse,« skrev Stig snusfornuftigt.

Det er kække ord fra et folkefærd, som ville vende på en tallerken, hvis der pludselig sad en ulv ude i deres egen kulturradikale kolonihave. Politiet kommer jo ikke med mindre, dyret har stjålet en fladskærm, og ringer man til ulveeksperterne, så siger de, at man roligt kan sende ungerne ud til dyret. Den løber i øvrigt, blot man siger: »Tju tju, væk med sig.«

Kære alle ulvehadere- og elskere, I skal tale ordentligt. I skal desuden undlade at sprede røverhistorier, som I har hørt fra nogen, som har hørt noget. Jeg græmmes.