Hvad laver patienter overhovedet på et jobcenter? Den 8. marts blev der på TV2 sendt et dokumentar- og debatprogram, som omhandlede drømmen om førtidspension.

Alle syge på kontanthjælp sad klæbet til sofaen. Ikke kun pga. nysgerrighed, men også for at være på forkant med den hårde debat, som kunne udvikle sig efter programmets start. I programmet var der klip med borgere på førtidspension, som havde bosat sig i sydens sol og varme, nogle var syge, og en enkelt havde fået tilkendt førtidspension uden at være syge.

Man så også den meget syge Ulla fra Struer Kommune. Ulla har en meget skæv ryg, som blev rettet op ved operation. Dog med alvorlige følger for funktionsevnen. Efterfølgende er der kommet yderligere komplikationer, men Ulla nægtes fortsat sin førtidspension.

Debatten kunne have udviklet sig til et mareridt for nuværende syge patienter i jobcentrene og udskamning fra politikerne i den blå kaffestue og beskyldninger om dovneri, hypokondri og meget mere. Men debatten udeblev.

Man så kun enkelte politikere vaske hænder for åben skærm: »Dette skal stoppes«, »selvfølgelig skal så syge mennesker have tildelt en førtidspension,« sagde de blandt andet. Men er det kun enkelte politikere, som ønsker et værdigt liv for meget syge borgere? Det skulle man tro, for ingen i fagbevægelsen eller ganske almindelige borgere har været oppe i det røde felt. Alle tror, at det kun er naboen, det rammer.

Heller ikke sagen om den ulovlige lægeklinik i Jobcenter Lærkevej i København giver anledning til nye tiltag. Sagen kom frem i oktober 2017, hvor borgere – jeg selv inklusive - blev ulovlig undersøgt af en speciallæge i nyresygdomme i Jobcenter Lærkevej i København. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener ikke, at der er grund til at rejse en tilsynssag. Så nu kan han sætte sig ned på sin ministerskammel med sin højtbetalte ministerløn og grine videre. Ingen indsats for meget syge borgere, hverken i København eller andre steder i landet.

Som langtidssygemeldt ivrig debattør på beskæftigelsesområdet føler jeg, at retssikkerheden for patienter i jobcentrene er nærmest ikke eksisterende. Jeg kæmper for, at raske borgere ikke skal udsættes for det samme som jeg, men er jeg blot en irriterende nullermand i jobcenteret og samfundet?