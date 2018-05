Der er tilsyneladende en tendens til, at feministisk porno bryder frem i denne tid.

Hvor stærk er tendensen, og er den kommet for at blive? Er det en ny stærk tendens af den fjerde feministiske bølge, eller har vi set det forsøgt før? Kan man overhovedet kalde det for feministisk porno, eller er det i sig selv et modsætningsfyldt spørgsmål? Forbinder vi netop ikke ofte feminisme som MODSTAND mod porno? Kan man være både feminist og samtidig elske porno? Ja.

En ud af tre online pornobrugere er i dag kvinder, og de stiller nye krav til pornofilm. Mange kvinder vil ikke længere nøjes med eller acceptere at se, hvad de kalder for traditionel porno. De anser traditionel porno for at være direkte voldeligt og fornedrende for kvinder. De bryder sig heller ikke om den måde, mændene taler til kvinder på i filmene. De feministiske pornoproducenter er interessererede i at renskure det beskidte image, som de synes, porno har.

Deres påstand er, at mange kvindelige pornomodeller IKKE nyder den sex, de har med deres mandlige kollegaer. At modellerne blot insinuerer, stønner, skriger højt og underkaster sig deres mandlige modpart. Dette for at tækkes deres agenter (som betaler deres løn) og for at tilfredsstille deres fans, som køber (downloader) deres film. De kvindelige producenter mener, at denne stigende målgruppe umiddelbart kun er interesseret i at se blød, romantisk, erotik – men er det nu også rigtigt?

Har de fat i noget rigtigt, eller er denne overbevisning i overensstemmelse med virkeligheden? Kan kvinder ikke i lige så høj grad tænde på hardcore porno, hvor de forstår, at alle parters roller på film er en indforstået leg? Jo, selvfølgelig kan de det!

Personligt tror jeg ikke på, at man kan opdele kvinders og mænds sexdrive, i ’blød’ og ’hård.’ Men måske er det et udtryk for politisk korrekthed, at man som feministisk kvinde i dag siger, man ikke er til rå sex? Det er ikke første gang, vi ser, at filmproducenter forsøge at skabe blødere porno til kvinder. Med mere eller mindre held.

I 1999 spillede jeg hovedrollen i de to dogmepornofilm, som blev produceret af Lars Von Triers datterselskab kaldet PUZZY POWER. Filmene hed ’Constance’ og ’Pink Prison.’ Dengang var hovedmålgruppen kvinder og par, og der blev nedskrevet et manifest med ting, man ikke ville acceptere i de film. Blandt andet var det bandlyst, at mændene sprøjtede deres sæd i ansigtet på kvinderne. Det, mente de nemlig, var kvindefornedrende.

Men var de egentlig for kedelige, de bløde film? Det er der nok delte meninger om, men det kommer vel også an på, hvor meget man selv er i stødet til? Jeg har selv sagt nej tak til en stor anerkendt mandlig pornostjerne. Han hed; ROCCO SIFFREDI.

Jeg blev ringet op en aften hjemme hos mig selv på Frederiksberg på min fastnettelefon. Det var min daværende mand, der tog telefonen. ’Miss Katja Kean?’ Spurgte en elegant stemme. Det viste sig at være Rocco Siffredis sekretær, der var i røret. Min mand rakte mig telefonen med forventningsfulde øjne.

»Yes, it is she,« svarede jeg med stor nysgerrighed på, hvem der mon ringede fra udlandet.

»Mr. Rocco Siffredi would like you to participate in one of his movies - are you interested?«

Jeg tog et dybt åndedrag, før jeg svarede. At blive spurgt om at arbejde sammen med ham var et kæmpe skulderklap, men jeg vidste med det samme, at jeg ikke var interesseret. Jeg syntes, at han var for chauvinistisk i sin omgang med de kvindelige modeller i hans film. Som regel var det også analsex, han dyrkede, og i hans film var det ham, der havde den centrale hovedrolle. Det var jeg slet ikke vant til fra mine film. I mine film var det mig, der var den centrale. Mig, det handlede om. Jeg ville ikke lade mig underkaste en mand - og slet ikke på film. Uanset hvor mange grønne amerikanske Dollars, han så ville tilbyde mig.

Jeg svarede høfligt nej ved at stille hende et modspørgsmål, som jeg allerede kendte svaret på, på forhånd; »Does he use condoms in the scenes?« Det vidste jeg, at han ikke gjorde, og det var jeg vant til at bruge i alle mine film. »No, Im afraid not,« svarede sekretæren. »Well, then Im not interested, thank you.«

Efterfølgende blev jeg da også kaldt for Katja CLEAN. Jeg var blevet stueren, sagde de.

Kære læsere, jeg vil afslutte med et spørgsmål til jer. Mener du at traditionelle pornofilm er for nedladende overfor kvinder?