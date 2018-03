Når man ser omfanget af mediedækningen og debatten om ulve i Danmark i trykte og elektroniske medier og på de sociale medier, skulle man tro, at landet var blevet rendt over ende af horder af ulve.

Men kendsgerningen er, at vi ifølge ulveforskerne har ni ulve i Jylland: Et ulvepar med sandsynligvis seks stadig levende hvalpe i Vestjylland og en nylig indvandre ulv i Nordjylland. Ni ulve!

Medierne, især i Vestjylland, er fyldt med artikler om og debatindlæg fra fåreholdere og andre husdyrejere, der fortæller, at ulve har angrebet deres dyr. For hver eneste gang et husdyr er blevet angrebet, råber ejeren 'Ulv!' Og medierne holder villigt mikrofon for ejeren. Kendsgerningen er, at Miljøstyrelsen i 2017 blev kaldt ud 95 gange til husdyrejere, der mente, at deres husdyr var dræbt af ulv, men DNA-undersøgelser viste, at det kun var en ulv i 24 af tilfældene.

Er det en myte, at ulve i Danmark er farlige?

Langt hovedparten af de vestjyske ulves føde er krondyr og rådyr, hvoraf der er meget store bestande i det område, hvor ulveflokken lever. Men det er dokumenteret ved DNA, at ulvene indimellem tager får. Det problem kan løses med ulvesikkert hegn, som Sverige har mange års gode erfaringer med.

Nogle fåreholdere og landmænd og deres organisationer hævder, at det ulvesikre hegn ikke virker. Ulven tager får alligevel. Men Miljøstyrelsen fastholder, at ulvesikre hegn virker, og at de gange ulve har taget får fra et bestemt areal med ulvesikkert hegn i Vestjylland, er det sket, fordi hegnet ikke har fungeret, eksempelvis fordi det var lagt ned af krondyr.

I Sverige lever får og ulve udmærket sammen takket være ulvesikre hegn. Svenske forskere fra Viltskadecenter har igennem 12 år studeret forholdet mellem ulve og fårehold i tre len, hvor der tilsammen var 59 ulveflokke. I løbet af de 12 år øgedes antallet af fårebesætninger fra 803 til 1288.

Det er oplagt, at danske fåreholdere og landbruget gør brug af den omfattende forskning og erfaring, man har i Sverige og Tyskland med at afværge ulveangreb og konflikter med ulve. Men landbruget og de debattører og folketingsmedlemmer, der taler landbrugets sag, foretrækker åbenbart at blive ved med at gentage påstande om, hvor umuligt det er at have husdyr og ulve til at leve sammen og kræver, at ulvene skydes.

Selv folketingspolitikere holder sig ikke tilbage med vilde påstande om ulves farlighed og problemerne med dem - helt uden at lade sig forstyrre af proportioner og fakta.

Ulven har hørt til i den danske natur siden istiden for 13.000 år siden og har kun været væk i 200 år fra 1813, da vi havde udryddet den. Nu er den genindvandret, og den beriger vores natur. Selv miljøminister Esben Lunde Larsen, der bestemt ikke kan beskyldes for at være ulveven, har i en klumme i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 7. marts erkendt, at ulven 'bidrager med en masse godt, hvis vi tager biodiversitetsbrillerne på.'

Hvor længe vil alle vi danskere, der gerne vil have en rig og mangfoldig natur, finde os i, at landbruget bliver ved med at bestemme over og forarme vores natur?