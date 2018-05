Vi skal være gode mennesker. Vi skal være søde mod andre, og vi skal hade mindre.

Derfor er det bekymrende at læse, at 90 procent af danskerne hader telefonsælgere. Det er godt nok mange. Det er mere end fem millioner mennesker. Og hvis vi så regner med, at telefonsælgerne nok også hader dem, de ringer til, så er er der altså meget had derude.

Der er hadesider på nettet, fordi folk har købt en forkert pakning til deres vandhane. Der er FCK-folk, der hader Brøndby og den anden vej rundt. Min kammerat Torben påstår, at han hader rosiner - men kan man det? Kan man så også hade purløg eller rødbeder? De har jo ikke en chance, de stakler.

Lad os lægge alt det had og alle vore småligheder på hylden. Jeg har nedenfor skabt en liste med ti billeder fra hverdagen, hvor du kan teste, om du mener og gør de rigtige ting.

Er du også fuld af had?

Hvis du er overvejende ENIG ned gennem testen, er du godt på vej til at være et rigtig dejligt menneske. Hvis du derimod er overvejende UENIG, bør du nok få noget hjælp et sted, f.eks. i kommunen.

Andre folks børn

Andre folks børn er søde. De er velopdragne, og de er pænt klædt. Jeg er også glad for at høre, at de klarer sig godt i skolen, nu hvor mine egne unger ærlig talt ikke gør det.

Ulve

Jeg kan bedst lide søde dyr. Så hvis ulvene skal bo her i landet, skal de på en eller anden måde være lige som f.eks en golden retriver. Jeg tror godt, at vi over tid kan lære dem at være søde dyr.

Store motionsløb

Det er hyggeligt at komme ud og løbe med kolleger og venner. Det er ekstra hyggeligt med de helt store løb med 10.000 mennesker. Det er som om, der opstår et fællesskab, og alle er rigtig søde. Og det er dejligt at lægge en masse billeder op bagefter.

Velfærd

Det er godt at have velfærd. Så bliver man passet godt på, hvis der sker noget. Hvis der ikke var velfærd, ville mange mennesker dø. Og det gode ved velfærd er især, at det er gratis. Man betaler ikke for det.

Vejbump

Vejbump er gode. De forhindrer tykke mænd i store biler i at dræbe kvinder og børn på villavejene.

Helligdage

Jeg tror godt nok ikke på Gud. Men jeg synes, det er en god ide at holde fri i Guds navn alligevel. Især de der gange, hvor man kan lægge en ekstra dag ind som i fredags. For slet ikke at snakke om påsken, der godt kan spændes ud til ti fridage. Tak til Gud!

Forældrekomsammen

Hvis man har børn i samme klasse, er det godt at lave nogle forældremøder hen over året. Så kan man få en snak om klassen, og hvad børnene må få at spise, når der er fødselsdage. Det er godt nok de samme to-tre mødre, der siger noget hele tiden, men der er nogle gange pølsehorn eller kage bagefter.

Stort kødindhold

Vi skal helst ikke spise for meget kød. Men hvis vi skal have pølser, skal der til gengæld være et stort kødindhold. Ellers dør baby. Og når vi spiser pølserne, kan vi sige til hinanden, at de smager meget bedre end dem med lavt kødindhold.

Skilsmisser

Når halvdelen af os bliver skilt, må det være en god ting. Man kan jo godt have fundet sig en ægtefælle, der skuffer lidt, og så må man bare videre.

God kollega

Der er ikke noget som gode kolleger. Selv smiler jeg meget, og jeg giver kage eller is et par gange om året. Vi går som regel alle sammen til frokost på samme tidspunkt. Jeg kan lide alle mine kolleger på nær hende den nye Camilla, der har lidt for travlt med at se godt ud. Og så de sko, hun går i!