Jeg har lige læst, at indianerne i USA ikke længere vil kaldes indianere. De siger, at de aldrig har været indianere, men at de derimod er amerikanere. Og det har de ret i, de var faktisk de første amerikanere. Og de hedder kun indianere fordi Columbus troede, han var kommet til Indien.

Jeg holder med dem. Folk skal selv bestemme hvad de vil kaldes, og indianerne vil hellere kaldes amerikanere. Det rummer så for mig personligt den lille ærgrelse, at jeg altid har kunnet lide indianerne bedre. Jeg holdt altid med dem, når jeg så cowboyfilm som dreng. Jeg håbede hver eneste gang, at John Wayne på et eller andet tidspunkt ville få en tomahawk lige mellem øjnene.

Men det skete aldrig, og på den måde danner man den historiske fortælling, at de hvide var de røde overlegne. Som vi alle ved, bestod denne overlegenhed i, at hundredtusinder svært bevæbnede europæere slagtede en lille indfødt befolkning. Og det er formentlig denne skamløse vinderfortælling, der nu har fået nutidens indianske efterkommere til at tvinge baseballklubben Cleveland Indians til at ændre deres 60 år gamle logo med en dumsmilende indianerhøvding.

De samme aktivister har pudset ikke færre end foreløbig 50 kongresmedlemmer på en anden klub, Washington Redskins, for at få klubben til at skifte navn. Men selvom jeg forstår logikken, er det måske lige vredt nok. Jeg har selv længe været vred over, at fodboldklubben i Hjørring kalder sig FC Vendsyssel, for det betyder, at jeg ikke rigtigt længere kan kalde mig selv for vendelbo.

Men så kalder jeg mig i stedet frederikshavner. Det er ovenikøbet i overensstemmelse med virkeligheden, men det får desværre andre til at tro, at man så automatisk fifler med momsen. Det gør vi ikke rigtigt mere. Vi er gået over til socialt bedrageri. Det er meget nemmere, og vores kommune får alligevel hele tabet refunderet fra udligningsordningen.

Den udligning kommer så i øvrigt fra bl.a. den kommune, jeg bor i nu. Jeg bor i Gentofte Kommune, som er en såkaldt velhaverkommune. Selv er jeg ikke velhavende. Jeg er ikke engang det, man kalder velpolstret. Og det er jeg hele tiden stakåndet nødt til at fortælle folk fra andre kommuner, for ellers vil mit postnummer automatisk få dem til at anse mig for at være et usympatisk, rigt røvhul.

Så jeg forklarer stolper op og ned om min håbløse gæld, mit 17 år gamle TV, mit fire kvm store badeværelse og min daglige tilbudsjagt på billig rullepølse. Jeg forsøger også at forklare dem, at jeg har mødt enkelte mennesker i kommunen, der er overordentligt sympatiske og drevet af offervilje for andre. Men jeg kan se, at det ikke trænger ind. Lyset er slukket i øjnene. Gentofte betyder rig. Rig betyder røvhul. Historien er skrevet.

Og således behøver man ikke at være amerikansk indianer for at blive nærmest født med en fortælling. Ikke alene er de rige nogle røvhuller. Skotter er nærige. Jøder er bjergsomme. Rumænere er lommetyve, og fynboers lidt naive dialekt må betyde, at de ikke er alt for kvikke. Det er der nok ikke noget om, men jeg synes alligevel, jeg ville nævne det.

Og når vi nu har snakket om sportsklubber, så er vi mange, der mener, at ishockeyklubben Aalborg Pirates bestikker dommerne. Der er der heller ikke noget bevis for, det er nok det rene nonsens. Men det så altså sådan ud i TV-kvartfinalen mod Frederikshavn i torsdag.

Det er så en helt ny historie. Men jeg vil gentage den. Og gentage den. Og gentage den.