Jeg har lige været ude og fyre et par hvide løgne afsted.

Det var nødværge, fordi et udmærket herværende dagblad (BT) har sendt mig nogle spørgsmål om 'mit kulturforbrug.' Det er sådan noget, man ofte ser i aviserne, 'Min typiske lørdag,' 'Min yndlingsweekend' osv. Der fortæller de kendte om deres vidunderlige liv.

De hævder, at de starter lørdag morgen med en rask løbetur (altid ved søerne i København), at de bagefter spiser økologisk champagnebrunch med tre dejlige vennepar. At de ofte går til koncerter med klassisk musik eller til oplæsning af chilenske digte. At de spiser til aften med Sofie Gråbøl eller kokkererer hjemmelavet palæo-måltid til børnene, mens ægtefællen spiller spansk guitar i køkkenet.

Det er det rene opspind. Men hvis de rigtigt kendte kan pynte på tingene, så kan de halvkendte vel også, tænkte jeg. Og så opfandt jeg et kulturforbrug, selvom jeg ikke rigtigt har sådan et og nok hellere vil brække et ben end gå i teateret.

Men nu har samvittigheden indhentet mig, så her er min sandfærdige enquete:

Lørdag 10.28: Jeg vågner, fordi jeg har hovedpine og skal tisse.

10.35: Jeg står i køkkenet og kigger ud af vinduet. Det kan jeg godt lide.

10.55: Jeg ser en reklame fra Røverkøb om tilbud på malerruller og terpentin. Der kører jeg hen lidt senere, beslutter jeg.

11.50: Jeg er gået ned for at lappe min cykel, som har været flad i otte måneder. Jeg skulle måske udskifte den med en racer-model og køre sammen med de andre tykmavede mænd hver lørdag? Jeg bliver enig med mig selv om, at jeg jo også kan lade være. Og jeg kan ikke få ventilen til at sidde fast, så jeg opgiver projektet.

14.30: Jeg er ikke rigtigt kommet afsted. Jeg sidder på taburetten i køkkenet og ser et haveprogram i TV. Det er utroligt, hvad de kan med sådan en have. Så kommer min kone og spørger, om jeg er død, og om jeg ikke skal i gang med et eller andet. Jeg giver hende ret i, at jeg skal i gang med et eller andet.

14.50: Jeg ser alle Preben Elkjærs mål på YouTube.

Lyver de kendte om, hvordan deres liv i virkeligheden er?

15.19: Jeg finder sidste års julekalender-skrabelod og opdager, at jeg vandt 50 kroner. Men det er for sent. Den kan ikke indløses mere. Sådan noget svineri.

16.10: Jeg spørger min kone, hvad jeg skal købe ind til aftensmad. Hun fortæller så, at vi får seks mennesker til middag. Om jeg har glemt det? Det har jeg faktisk.

17.10: Røverkøb er lukket nu. Til gengæld er Hjem Is-bilen kommet. Jeg går derhen og vil have en kasse Magnum. De er udsolgt. Chaufføren orienterer mig om, at jeg stadig har pyjamasbukser på.

19.00: Gæsterne er kommet. Som altid skal man først stå og drikke noget træls champagne og snakke om ingenting. De har alle i øvrigt lige været til nogle vidunderlig forestillinger. To af dem har ovenikøbet været på vandretur i Skotland. Det var vidunderligt, der var naturoplevelser for alle pengene.

19.24: Jeg spørger, hvordan det går med deres børn, men jeg kommer vistnok til at blande børnenes navne lidt sammen, for der er ikke rigtigt nogen, der svarer. Jeg spørger også, om de har set den nyrestaurerede version af Olsenbanden På Sporet. Det har de ikke.

19.39: Jeg får en sms fra kommunen om, at der bliver afhentet storskrald på torsdag. Men jeg siger til de andre, at det er en sms fra Lars von Trier, og at jeg snart er træt af, at han plager mig hele tiden.

20.40: Middagen går fint. Vinen er især god. Jeg kan godt lide vin.

22.40: Jeg synes, middagen går mindre godt nu. Ligegyldigt hvor meget vin jeg drikker, kan jeg ikke rigtigt følge med i samtalen.

Søndag 11.22: Jeg vågner, fordi jeg har hovedpine og skal tisse.