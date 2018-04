»Da jeg var 13 år, drømte jeg dag og nat om at få sådan en lærerinde.«

Sådan skriver Asger Aamund i en Facebook-opdatering, der linker til historien om en 27-årig lærerinde, som er blevet sigtet for flere seksuelle overgreb mod en 13-årig dreng.

Opslaget har fået hundredvis af kommentarer, hovedsageligt af mænd som muntert hopper med på Aamunds forsøg på at mindes ungdommens kåde teenageår, alt imens flere skriver, hvordan de misunder drengen.

Det er ærligt talt til at brække sig over.

I enhver anden sag om pædofili, hvor der i stedet var tale om en 27-årig mandlig skolelærer, som havde forgrebet sig på en 13-årig pige, ville reaktionerne være lige modsat. I stedet for hyldest ville de bøvede grin være skiftet ud med fakkel og høtyv og et krav om omgående dødsstraf eller kastrering af gerningsmanden.

Men i stedet er gerningsmanden i dette tilfælde en smuk, ung, lyshåret kvinde, hvilket pludselig medvirker til at retfærdiggøre, at et overgreb på en mindreårig er noget, der kan grines af i det offentlige rum.

Når Asger Aamund selv konfronteres med, om det er i orden, at et 13-årigt barn har sex med sin skolelærer, så lyder det meget lig med da filmproducenten Steen Herdels forsøgte at forsvare overgreb på unge drenge i filmindustrien med ordene:

»Så alvorligt er det jo ikke. De er jo ikke blevet voldtaget. Det har bare været overgreb, ikke? Det er jo ikke noget, der har gjort ondt. De er ikke blevet tvunget eller slået eller noget.«

Ligesom Steen Herdel tager Asger Aamund heller ikke afstand fra overgrebene, som lærerinden har begået, og vil i det hele taget heller ikke tage afstand til samleje med mindreårige. I stedet siger han til BT, at den 13-årige vil »føle sig meget vidunderligt brugt,« hvis han nogensinde skulle få chancen for at være sammen med sin lærer. Det må selvfølgelig forstås, at det er på den betingelse, at det er en smuk kvinde.

Set i den kontekst, så virker den simple joke mere som et eksempel på en 78-årig gammel mand, der ikke mener, at pædofili skal tages alvorligt, hvis ofret er en dreng, og gerningsmanden er en dame. Endnu mere skræmmende er det, når man husker på de mange mænd, som joker ivrigt med i opslagets kommentarspor, alt imens de savner deres liderlige teenageår.

Jeg fantaserede selv om muligheden for at indlede et forhold til en kvindelig lærer, da jeg var 13 år gammel. Generelt fantaserede jeg om alt, der havde noget, som kunne minde om et sæt bryster.

Det, man ofte lærer i takt med, at man bliver ældre, er, at fantasien sjældent lever op til forventningerne. Derfor er jeg også glad for, at det ikke var min lærerinde, der forsøgte at forføre mig. Fordi ligegyldigt hvordan sagen vendes og drejes, så vil der stadig være tale om pædofili, noget som ingen 13-årige børn burde skulle forholde sig til, om det så er en fantasi eller ej.

For jeg tvivler på, at det vil have været den ensidigt vidunderlige, problemfri oplevelse, som Asger Aamund ellers forestiller sig.