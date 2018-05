Om 10 dage fylder jeg 66 år, og derfor virker jeg lidt brutal på folk under 50. Men jeg har en stor indrømmelse til min far.

Jeg er hånlig, når yngre folk taler om alder og har en undertone a la: »Du aner ikke en skid om, hvilket tab du har i vente, og hvor ondt gigten gør!«

Som ung forkastede jeg min fars viden om livet, men i dag giver jeg ham modvilligt ret. Min far havde to sætninger, som alle gamle folk kunne have gavn af.

Den ene lød: »Har du ikke noget godt at sige, så hold din kæft.«

Gamle folks evige og åbenlyse kritik af ungdommen gør dem usikre på, om de har lyst til at blive gamle. De bliver kort sagt usikre på livet.

Den anden sætning lød: »Det er en uskik at tale om sine dårligdomme.«

Hele samfundet taler kun om smerter og sygdomme, og det er vores - de gamles - skyld. Vi skulle hellere lære ungdommen at holde kæft de rigtige steder og at sprede glæde. Min egen erfaring med børn og unge er, at de ikke gør, hvad jeg siger, men det jeg gør.

Hvis os gamle kunne blive glade for døden og smerten, ville de unge blive glade for livet og kærligheden.