Selvom ’X Factor’ møder kritik, så ændrer det ikke ved, at det er underholdning og et af de bedst udviklede show de seneste 15 år

Husker du Babou, Basim eller Asian Sensation? Måske - måske ikke. Husker du Tine, Amalie eller Jogvan? Formentlig ikke. De har ellers alle være stærke deltagere i ’X Factor’ og dermed stået på scenen i den bedste sendetid fredag aften med mere end en million danskere som begejstrede seere.

’X Factor’ er ubetinget det mest populære tv- program de seneste 11 år, og der er ingen grund til at være flov eller bekymret over, at man ikke kan huske navnene på alle de tidligere vindere. Hvert år bliver programmet kritiseret sønder og sammen, fordi deltagerne sjældent klarer den uden for DRs rampelys og kæmpe reklametromme. Der er stort set ingen med ’x-faktor’, der senere får en musikalsk karriere.

Paradoksalt nok blev den gigantiske succes også programmets endelige død på DR Michael Dyrby

Det er blot totalt ligegyldigt, for ’X Factor’ er nok et talentshow, men det er først og fremmest et underholdningsshow og et af de bedste, der er udviklet de seneste 15 år.

Derfor har programmet gået sin sejrsgang, ikke blot i Danmark, men over hele verden. De virkelige stjerner i programmet er dommerne, hvor Thomas Blachman er den ukronede konge. Uden karismatiske dommere - intet program.

’X Factor’ blev sendt første gang for 11 år siden, udviklet i England, hvor programmet med det samme blev et kæmpehit. Underligt nok var der ingen danske tv-stationer, der umiddelbart ønskede programmet. Flere tv-direktører sagde nej. Der var i forvejen utallige talentshow på skærmen, og ingen af dem var særligt succesfulde. Efter halvandet år tog DR nølende mod til sig og købte programmet. DR satsede og satte de rette folk på sagen. Thomas Blachman havde på det tidspunkt været dommer i en anden talentkonkurrence på Kanal 5 - uden succes.

Ingen forventede, at han egenhændigt skulle løfte programmet og blive verdenskendt i Danmark. Men han fik hjælp af de mest kreative og talentfulde producere og tilrettelæggere, der skabte en dansk version, hvor der var plads til reelle overraskelser og politisk ukorrekte indslag.

Det var nærmest et chok, da tidligere deltagere uden en tone i livet tonede frem i finaleshowet for i fællesskab at synge et pophit. Kritikerne fnøs over det pop og pjat, men de unge seere og deltagerne på scenen elskede det. DR løftede ambitionen og lavede finalerne til kæmpefester enten i Parken eller med direkte omstillinger til finaledeltagernes jyske hjembyer. Det var Danmark, vi var sammen. Det var gennemført. DR havde en succes, som aldrig før. Klart at de ikke ville slippe den.

De senere år har DR skruet ned for det storladne i programmet. Thomas Blachman er blevet onkel-agtig, han smiler og er langt fra de rasende udbrud til deltagere og forældre, der fik os alle til enten at elske eller hade ham. Nu er han almindelig sød som sin ven: Remee.

’X Factor’ genrejste Danmarks Radio efter flere år i skyggen af TV2. ’X Factor’ viste, at DR var nødvendig for store dele af licensbetalerne, ’X Factor’ hjalp på selvtilliden, og pludselig var alt muligt for det udskældte DR. Gennem årene hævdede DR, at ’X Factor’ i virkeligheden var et public service program. I ’X Factor’ kæmper alle på lige vilkår, alle får den samme gode eller grove behandling. Unge, der ikke er etnisk danske, kunne her vise deres talent og fortælle en anden historie end problemer i de udskældte ghettoer. Det argument holder. Vi har grinet, grædt, jublet og stemt på de talenter, vi ønskede videre. Det var en anden historie.

Vi har siddet der fredag efter fredag - år efter år - på DR1. Paradoksalt nok blev den gigantiske succes også programmets endelige død på DR. Påstanden om ’X Factor’ som et public service-program var for provokerende for diverse kulturministre og medieordførere, og talentshowet blev langsomt, men sikkert skydeskive for de mange kritikere af DR.

Det er slut. For nu. TV2 tager naturligvis over. Programmet er for godt.

Place On Earth blev de sidste sympatiske vindere. Symbolikken kunne ikke være tykkere: En til lejligheden sammensat gruppe af solister, der tidligere var blevet smidt ud sammen med den virkelige vinder - master Blachman.

Tak for oplevelserne, DR - det var fedt.