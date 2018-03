Hvilken pris ville du betale for at forfølge dine egne drømme?

I sidste uge deltog jeg i DR-programmet 'Løvens Hule' sammen med min hustru for at søge investering til vores fælles opstartsvirksomhed Kreakassen.dk. Det gik ret godt, idet vi fik tilsagn om investering fra Tommy Ahlers og Christian Stadil på 1,4 mio. kroner. Undervejs i programmet blev jeg af Tommy stillet over for det voldsomt svære valg at vælge mellem min lægegerning eller virksomheden, som vi indtil da havde kørt på et hobbystadie.

Det valg har formentlig været et af de absolut sværeste at træffe for mig, hvorfor jeg heller ikke i studiet kunne give ham et tilsagn, selvom der stod 800.000 kroner på spil samt engagement fra en af Danmarks dygtigste iværksættere. Der gik da også næsten et halvt år, fra spørgsmålet blev stillet under optagelserne, til jeg 1. januar i år endelig tog skridtet fuldt ud, sagde mit faste job op og stod uden fast løn for første gang nogensinde i mit voksenliv.

Jeg har ikke kunnet sige noget om forløbet, før programmet var blevet sendt, men der har været så meget personlig læring i denne proces, at jeg gerne vil bruge denne klumme på at sætte nogle ord på det.

Det vigtigste for mig har nok været at få kontakt til mit indre ’værdikompas’. Altså svarene på hvad der er vigtigt for mig som menneske? Hvad jeg egentlig gerne vil bruge mit liv på - og ikke mindst hvorfor? En tankeproces, der nok har været blandt de sværeste ting for mig, for hvor tit tænker vi egentlig over tilværelsen på den dybe, meningssøgende måde? Er der ikke altid noget, vi lige skal om lidt? En sms, der lige skal tjekkes? En mail, der lige skal besvares?

Men jeg opdagede, at da jeg endelig stoppede op og turde lade mine tanker vandre derhen, hvor jeg inderst inde gerne ville hen, i stedet for der, hvor jeg lige om lidt var forpligtet til at gå hen, så begyndte jeg at gå fra ’tør ikke’ til ’tør ikke lade være’. Særligt da jeg fik den tanke, at jeg i mit faste job i bedste fald opfyldte andre menneskers drømme – men i værste fald ingens drømme.

Man taler meget om, at Danmark skal leve af kreative mennesker, iværksættere eller vidensarbejde fremover. Jeg tror, at det er forkert. Det, vi som samfund målrettet i stedet skulle satse på, burde være evnen til at drømme. At fremelske og understøtte mennesker, der turde – og at kunne - formulere så storslåede visioner, drømme og tanker med så stor passion og indlevelse, at de begyndte at motivere andre til også at drømme. Det afgørende er nemlig ikke, om en drøm kan lade sig gøre i virkeligheden, men snarere den forandring, den kan skabe i de mennesker, der bliver inspireret af den.

Tænk på, hvad der kunne ske, hvis vi som individer, familier, institutioner, virksomheder og samfund turde løfte blikket og begyndte at drømme om, hvordan vi bedre kan skabe mere mening og formål i tilværelsen. I samfundet. I skolerne. I virksomhederne. I relationerne til hinanden. I relationerne for hinanden. Vi har som mennesker brug for at lære at turde drømme igen og blive hyldet for vores forsøg på at opfylde dem. For hvad er det værste, der kan ske, hvis man ikke får opfyldt ens drøm? Jo, så står du et andet sted, end du gjorde før, men rigere på erfaringer og langt bedre rustet til at forfølge den næste drøm.

Men hvad kræver det så at lære at drømme?

Evnen til at forestille sig noget, der ikke findes endnu. Evnen til at fordybe sig. At man vedvarende kan vande drømmen med visioner, ønsker, håb og opmærksomhed. Men det sidste, der kræves, er andre mennesker. Enten fordi du har brug for andre menneskers hjælp til at nå dine drømme, eller fordi du ønsker at få opfyldt dine drømme for andre menneskers skyld.

Og netop derfor er de livsværdier, som vi ønsker, at Kreakassen skal kunne hjælpe børn og deres voksne med at opnå, disse: Kreativitet, Fordybelse og Nærvær.