Nej, Haas har ikke snydt!

Konkurrenter, først og fremmest McLaren, kaster nu mistanke på Haas´ VF18-model. Både førstekører Fernando Alonso og teamchef Zak Brown antyder, at bilen er en Ferrari-klon, og at den derfor ikke opfylder F1-reglerne.

Det er en hjørnesten i Formel 1-reglemenett, at alle teams i princippet skal bygge deres egen bil. Man må godt købe en række komponenter fra andre teams (typisk motor og gearkasse), men i reglementets Appendix 6 er der en liste over komponenter, teamet selv skal designe. Det handler for eksempel om bilens overlevelsescelle, og det vi kan kalde karrosseriet (’bodywork’ på engelsk).

Man må godt bruge underleverandører til komponenterne i Appendix 6. Det er sådan Haas gør: De får Appendix 6-komponenterne leveret fra racerbilsfabrikken Dallara i Italien, men det er Haas, der har rettighederne til stumperne. Og så længe de leverer til Haas, må Dallara ikke arbejde sammen med andre F1-teams.

Så langt så godt.

Dét McLaren og andre brokker sig over, er den kendsgerning, at mange af Haas-komponenterne fra listen i Appendix 6 minder om dem, man har set hos Ferrari. Man beskylder mere eller mindre åbenlyst Haas for at overtræde reglementet ved at bruge Appendix 6-komponenter fra Ferrari i stedet for selv at designe dem sammen med Dallara.

Men den umiddelbare lighed mellem de to biler betyder ikke, at Dallara har ’snydt’, da de designede VF18 til Haas. Den understreger bare, at alle teams benytter omtrent samme software i designfasen og at der er en vis udveksling af ingeniører mellem alle teams. Der er sandsynligvis tidligere Ferrari-ansatte, der har været med til at designe Haas VF18. Ligesom det er den tidligere Ferrari-chef James Allison, der i dag leder Mercedes´ tekniske afdeling. Eller som det er den tidligere Red Bull-designer Pete Prodromou, der nu udvikler McLaren-bilernes aerodynamik.

Så længe Haas fuldt lovligt får leveret en lang række dele fra Ferrari, vil der være stor lighed mellem de to biler. Arkitekturen på motor/gearkasse er jo i høj grad afgørende for bagendens udformning. Motorens monteringspunkter skal passe på overlevelsescellen. Forhjulsophænget definerer luftstrømmene over resten af bilen og dermed karrosseri-delenes udformning.

Med andre ord: Udformningen af Appendix 6-komponenterne, som alle teams altså selv skal designe, afgøres i høj grad af de dele, man indenfor reglementet gerne må købe af andre teams.

Derfor er for eksempel bagenden på Saubers 2018-model, der er opbygget omkring Ferraris motor/gearkasse, meget lig det vi ser hos Ferrari (og Haas). Det er der bare ingen der brokker sig over – for Sauber ser ikke ud til have rykket fra mærkbart fra den sidsteplads, man indtog i VM 2017.

Men Haas er gået markant frem. Så markant, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean var ganske langt foran McLaren i Australien.

Jeg ved ikke, hvad der er galt med McLaren i disse år (altså bortset fra, at de ikke har været på podiet siden Magnussen blev nummer to i Melbourne 2014). Men det er som om, at det altid er de andres skyld. Kevin Magnussens tid i teamet blev aldrig den forventede succes, og det gav den daværende chef Ron Dennis så helt ubegrundet danskeren skylden for.

Da motor-samarbejdet med Honda blev en fiasko, var man hurtige til at placere hele ansvaret hos japanerne.

Nu kan man så (kortvarigt, er jeg bange for!) ikke følge med feltets absolut mindste team, og det skal så være reglementets (og dermed FIA´s) skyld

Med resurser, der er tre-fire gange større end Haas´, skulle McLaren måske bare koncentrere sig om at gøre det en lille smule bedre selv.

Mistænkeliggørelsen af Haas dufter i hvert fald umiskendeligt af ’dårlig taber’.