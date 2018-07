Debatindlæg af Michael Björkqvist, selvstændig og far

Nu bliver Roskildefestivalen snart skudt i gang igen. Stedet hvor masser af unge nyder musikken og hinanden.

Desværre er der som bekendt masser af voldtægter, tyverier og alskens svineri som et ekstra 'krydderi' på det, der ellers skal være socialt samvær og hygge med musikken som omdrejningspunkt.

Sidste år skulle nogle i min datters vennegruppe stå i kø for at blive lukket ind til deres teltplads kl. 16. Men først da klokken var 02, blev de endelig lukket ind efter at have ventet i otte ekstra timer udover de første otte timer, de havde siddet i kø. Lukket ind til hvad? En mudret teltplads der var uoplyst, og hvor grupper af unge sloges om pladserne og fjernede hinandens telte for at få en god lejr med de bedste pladser. Det mindede om en krigszone.

Har denne type festival i det hele taget en berettigelse?

Da teltene endelig var slået op, gik de unge ud for at besøge en anden lejr, og på hjemvejen blev min datter væk fra sine venner i mørket. Hun blev trukket ind i en fremmed mands telt og forsøgt voldtaget af en mand med drømmefangerørering. Det endte lykkeligvis med, at min datter slap væk. Dog først efter hans vens andet spagfærdige forsøg på at få ham til at opgive forehavendet samt slag og spark fra min datter. Så det endte med et seksuelt overgreb og ikke en fuldbyrdet voldtægt.

Roskilde Festivalens personale lovede min datter at kontakte hende for at give hende psykologhjælp, men de ringede aldrig. Vores forsikring dækkede ikke den slags, men lykkeligvis var kommunen hjælpsom. Og efter rigtig mange samtaler er min datter nu godt ovenpå.

Fakta Svar fra Roskilde Festival B.T. har modtaget følgende svar på kritikken fra Roskilde Festival. Talsperson fra Roskilde Festival, Christina Bilde, skriver: »Det lyder som en rigtigt ubehagelig oplevelse, som hans datter havde på festivalen. Jeg har ikke hørt om hændelserne tidligere, og hun skal være velkommen til at kontakte os via telefon eller email, hvis hun ønsker at fortælle os om sine oplevelser.« »Jeg kan kun på det kraftigste opfordre til, at voldtægtsforsøg øjeblikkeligt meldes til politiet, som er til stede på festivalpladsen døgnet rundt. Derudover har vi et medicinsk beredskab bestående af læger, sygeplejersker og samaritter og et opsøgende team af Social Workers, der er opmærksomme på deltagere, der har brug for hjælp, og som kan yde psykisk førstehjælp.« »Jeg kan ikke genkende det beskrevne billede af Roskilde Festival som en krigszone. Jeg oplever især et fællesskab, hvor over 100.000 deltagerne tager ansvar for hinanden. Men der ingen tvivl om, at festivaloplevelsen kan forekomme grænseoverskridende - særligt ved åbningen når rigtigt mange deltagere kommer ind på pladsen meget hurtigt, kan der opstå tvivl og forvirring. Og i lighed med by- og nattelivet i resten af Danmark oplever vi desværre, at der er få mennesker på festivalen, der ikke kan finde ud af at respektere andres grænser og håndtere den frihed, som en uges ophold på Roskilde Festival heldigvis også tilbyder. Vi tager selvfølgelig hånd om dem, der ikke kan opføre sig ordentligt, ligesom vi støtter dem, der oplever og siger fra over for krænkelser af enhver art.«

Men det var en lang og smertefuld proces med meget komplekse følelser og problemstillinger. Festivalen, som der var indkøbt soveposer, luftmadresser og telte til, endte med, at de unge stak ild til det hele. Det var alligevel ødelagt af tyve, der havde skåret teltene op, folk der havde skrevet 'luder' og det, der var værre med grafitti, tis, lort, madrester osv. Hvad er det for en opførsel?

Er de unges opførsel på Roskilde Festival kommet ud af kontrol?

Festivaler af denne type, der mere ligner krigszoner end peace, love and understanding, kan for min skyld og mange andres godt lukkes. Jo hurtigere des bedre. Alternativt må der virkelig sættes ind for at få rettet op på de mange fejl og mangler, der er i ledelsen af festivalen og i de unges opdragelse.

Under alle omstændigheder er det minder af den komplekse type, deltagerne i Roskilde Festivalen kommer hjem med. Er der musikken og kærligheden, man husker? Eller er det voldtægterne, tyverierne, lort, tis, bræk, mangel på sanitet og afbrændingerne, der brænder sig fast i hukommelsen?

Har denne type festival i det hele taget en berettigelse?