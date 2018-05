Chemsex er en tendens, der er i vækst – særligt i det danske homomiljø, viser en undersøgelsesrapport fra Aids-Fondet. Chemsex er en betegnelse for kombinationen af højpotente, narkotiske stoffer og hardcore sex. Stofferne tages typisk med et formål om at kunne dyrke sex i flere timer i træk, slippe kontrol, bryde grænser og opnå fuldkommen seksuel ekstase under den seksuelle akt. Og brugen af forskellige dating-apps gør det nemt at finde chemsex-fester, hvor end man befinder sig.

”PnP” (Party and Play), ”HnH” (High and Horny) og ”CHF” (Chems friendly) er alle forkortelser, som jeg i stigende grad støder på, når jeg klikker ind på diverse dating-apps for mænd, der har sex med mænd. Det er alle forkortelser, der indikerer et ønske om at dyrke chemsex.

Jeg kan godt sætte mig ind i, at det kan være fristende at eksperimentere med chemsex: Jeg forestiller mig, at liderligheden sitrer helt ude i fingerspidserne. Jeg forestiller mig, at den brutale virkelighed for en stund er sat på pause. Og jeg forestiller mig, at det nærmest kan føles seksuelt frigørende at dyrke chemsex. Ens usikkerheder, tankemylderet, trangen til kontrol, anspændtheden – alt det, der for nogen kan blokere for nydelsen og tilstedeværelsen under den seksuelle akt, forsvinder. Tilbage er kun den seksuelle rus. Den er det eneste, man behøver at forholde sig til på den lyserøde sky, som man foreløbigt svæver på.



Når stoffernes virkning er aftaget, falder man ned fra skyen og rammer jorden. Hårdt. Festen er slut, folk er taget hjem, i morgen er det mandag og virkeligheden har sjældent set så grim ud. Set i lyset af en sådan situation, er det ikke så mystisk, at chemsex kan være ekstremt afhængighedsskabende. For hvorfor nøjes med at kravle på jorden, når man har oplevet at kunne svæve på skyer?

På en bar faldt jeg for nogle måneder siden i snak med en person, som tilkendegav, at han i en periode var afhængig af chemsex i en sådan grad, at han ikke at kunne gennemføre sex uden at være stofpåvirket. Han fortalte, at sex gik fra at være spændende og dejligt til at være ligegyldigt, medmindre at der var stoffer indblandet. Sex var pludselig ikke tilfredsstillende nok i sig selv - rusen måtte tages til nye højder.

Der er dog gode grunde til at holde sine ben plantet solidt på jorden. Stofindtaget kan nemlig have alvorlige konsekvenser for både ens fysiske og mentale sundhed. De hårde stoffer kan bl.a. øge risikoen for at udvikle psykoser eller i værste fald ende ud i dødsfald grundet overdosis. Derudover kan stofindtaget medvirke til at øge risikoen for at blive smittet med forskellige sexsygdomme som følge af en svækket dømmekraft.



Samtidigt kan nogle stoffer være med til at sløre sanser og udviske personlige grænser, hvor det som stofpåvirket hurtigt kan blive en udfordring at holde sig inden for egne – og ikke mindst andres – grænser. For nogle kan det ligefrem være netop dét, der er pointen med at dyrke chemsex: Nogle bliver decideret tiltrukket af det grænseløse sex-univers, som chemsex kan tilbyde. Men selv i en sådan sammenhæng er seksuelle grænser noget, som skal respekteres, tages alvorligt og indgå i ens overvejelser, når man dyrker sex.



Det er ikke min hensigt at påpege, hvad jeg opfatter som værende rigtigt eller forkert i forbindelse med sex. Tværtimod har jeg nærmere et ønske om at gøre opmærksom på, at chemsex kan være forbundet med en række risici, som ikke bør ignoreres. Vælger man at dyrke chemsex, må man bl.a. forholde sig til, at man potentielt kan ende ud i et misbrug, grundet den ekstremt, afhængighedsskabende effekt, som stofferne kan have.

Hvor der er ”højt at flyve”, kan der være ”dybt at falde”.