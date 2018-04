Tirsdag morgen havde Radio24syv inviteret De Konservatives Naser Khader i studiet, så han kunne forklare, hvorfor han mener, at Danmark skal lukke for FM-båndet.

Jeg fornemmede - gennem min køkkenradios syrlige skratten - at Naser Khader havde læst de tekniske specifikationer med en vis mangel på begejstring. Han fik dog forklaret, at det nye radioformat DAB+ vil mangedoble antallet af radiokanaler, som danskerne kan høre. Danskerne skulle blot anskaffe sig en ny radio inden 2021. Her forsvinder FM-signalet nemlig, hvis altså Khader får sin vilje.

»Det lyder fornuftigt. Dejligt med et større udvalg blandt alle disse skumkedelige debatprogrammer og psykopatifremkaldende reklamer for citybikes og solarier,« tænkte jeg så.

Burde folk bare pakke deres brok sammen og købe en ny DAB-radio?

Angiveligt stik modsat resten af Danmark. For straks begyndte det at vælte ind med sms'er til Radio24syv om, hvor tåbeligt den idé var. Jeg kan efterfølgende konstatere, at der findes hele foreninger, der vil stoppe lukningen af FM-båndet. Og så er der selvfølgelig Facebook, hvor alverdens teknologiske fremskridt kan tales ned.

Her stødte jeg på Ruth, som angiveligt hader at erstatte sit gamle skrammel med ny teknologi.

»Jeg har ikke lyst til at bruge af min pension for at kunne købe en DAB-radio, jeg synes, det er uartigt at pålægge os borgere ekstra udgifter, jeg har det fint med min gamle radio,« skrev Ruth, der gerne stopper alle teknologiske fremskridt så længe, hun er glad.

Kære Ruth, hvis du nu lægger en krone til side hver dag i de næste tre år, så har du tonsvis af klingende mønt til at gå shop-amok i DAB+-radioer, når nu det bliver aktuelt. Og hvis du gider finde ud af, hvordan man skifter kanal, så er der mange flere kanaler.

Jeg faldt også over Henrik, der kommenterede en anden 'vi hader DAB+-tråd' på Facebook.

»Liberalt HUL i hovedet .... De ska ud ved næste valg,« skrev Henrik efterfulgt af en sur smiley, der var ildrød i ansigtet. Man får det indtryk, at Henrik gør sig netop den konklusion i et ganske stort antal politiske diskussioner.

Åse var også imod:

»NEEEEEJ TAK,« rasede Åse på Radio24syvs Facebook-side og mindede os således stille om den store værdi i, at alle kan komme til orde på de demokratiserede sociale medier.

Det er simpelthen den samme fest hver eneste gang, at vi overgår fra kuglerammer til lommeregnere, skrivemaskiner til computere eller hestevogne til personbiler. Folk stritter imod, som var det kinesisk vandtortur eller kræft i næsen.

Jeg tør vædde et kandiseret æble på, at den allerførste stenaldermand, som opfandt flitsbuen, fik et møgfald af resten af stammen, da han kom hjem og forklarede, at han nu kunne nedlægge en hjort på mange meters afstand. For hvorfor kunne han ikke slå den i hovedet med en sten? Det havde man jo altid gjort.

Onsdag bragte Berlingske en kronik, som argumenterede for, at DAB+ i sig selv er forældet. Nogle mener også, at 2021 er for kort en deadline til at afskaffe FM-båndet. Det er meget muligt. Det er bare ikke derfor, at utallige danskere er sure. De er sure, fordi de skal købe en ny radio. Og fordi nye ting er noget møg.

Havde alle den indstilling, så levede vi stadig i jordhuler og kultiverede en primitiv hullabulla-tilværelse.