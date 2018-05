Man må give Inger Støjberg, at hun forstår at skabe opmærksomhed med sine opslag på de sociale medier. Det kan hun altså bare, den gode Inger! Denne gang har det vakt postyr, at Inger Støjberg har skrevet en på overfladen ganske fornuftig artikel her i avisen og et tilhørende opslag på Facebook om, at ramadanens regler om, at muslimer ikke må hverken drikke eller spise, så længe solen er oppe, kan medføre en række problemer.

Som altid går det venstreorienterede hylekor straks i gang. Hvor er det dog også forfærdeligt, at integrationsministeren tillader sig at have en holdning til en integrationsmæssig udfordring. Radikale Zenia Stampe vil som sædvanligt ikke lade nogen trumfe hende i hysteri og overreaktion, så hun går all-in på Facebook og kalder Inger Støjberg for en 'hadprædikant'. Det er ærligt talt langt ude. Men ganske som forventet. Det er som at trykke på en knap.

Inger Støjbergs løsning er, at så må de muslimer, som faster under ramadanen, holde ferie i stedet for. Men siger Støjberg i realiteten så ikke, at muslimske helligdage og højtider bør have samme status i det danske samfund som de kristne, hvor folk har fri? Skal muslimske forældre så også have krav på, at deres børn skal have ramadanfri fra skolen? Det er Dansk Folkeparti inderligt imod. Vi holder fast i de kristne helligdage, og vi vil ikke acceptere en politisk kurs, som kan opfattes som en form for ligestilling af kristne helligdage og muslimske hellligdage.

Støjbergs seneste udmelding følger desværre også på anden vis et efterhånden velkendt mønster. Det er nemlig en gratis omgang. For hun påpeger en udfordring uden at ville gøre noget som helst. Der følger ikke nogle tiltag fra regeringen med. Man får indtryk af, at det handler mere om at virke hård i filten end om virkelig at gøre noget. Hun snakker for meget og strammer for lidt i forhold til at stoppe islamiseringen af Danmark.

Er Støjbergs ramadan-kritik en gratis omgang?

Jeg mener, at man som en selvfølge skal passe sit arbejde. Også hvis man er muslim. Arbejdsgiverne kan med rette forvente, at den islamiske ideologi ikke hindrer nogen i at passe det arbejde, de får løn for at udføre. Normalt er det sådan, at hvis man ikke kan passe sit arbejde, ja, så har man det ikke ret længe.

Og børnene skal saftsuseme passe deres skole. Og være klar til at modtage undervisning, når de møder. De skal ikke have ramadanferie. Fasten modvirker integrationen. Integration giver jo ingen mening, når forældrene sender trætte og sultne børn i skole. Jeg mener, at man skal sanktionere forældre, der ikke sørger for, at deres børn er klar til modtage undervisning på grund af ramadanen. Og hvordan passer Inger Støjbergs melding egentlig ind her? Vil ministeren være med til det? Eller bliver det ved ordene?

Pas dit arbejde. Pas din skole. Ramadan er ikke en acceptabel undskyldning for ikke at gøre det. Og ministeren skal iøvrigt ikke regne med, at Dansk Folkeparti vil være med til at arbejde for indførelsen af ramadanferie i Danmark.