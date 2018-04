»Når jeg sidder og kigger på Instagram, ser jeg bare så mange perfekte kroppe. Og hver gang jeg ser sådan en krop, føler jeg ikke selv, at jeg er god nok.«

Sådan siger Fie fra DR-programmet 'De perfekte piger' i en video, der i den seneste måned har floreret på Facebook, og det giver mig en knude i maven, at unge piger skal gå rundt og have det så dårligt med sig selv.

Vi politikere skal tage vores politiske ansvar på os, når det kommer til unge menneskers selvværd. Det kan vi gøre ved at sætte et mærkat på alle reklamebilleder i det offentlige rum, der markerer, at billedet er manipuleret til ikke at ligne virkeligheden.

Er det en god idé at sætte mærkater på reklamebilleder, der markerer, at billedet er manipuleret?

Problemstillingen er ikke ny. Falske skønhedsidealer har været en del af den offentlige debat gennem det sidste årti. Men det er ikke nok med snak fra ’de voksne’.

Det kalder på politisk handling, fordi det alt andet lige er vores ansvar, at alle danske borgere trives og har det godt. Sundhedsstyrelsen, Center for Ungdomsforskning på DPU Aarhus Universitet og Psykiatrifonden peger på, at et presset uddannelsessystem, sociale medier og urealistiske skønhedsidealer skaber et krydspres på de unge kvinder.

Presset føles, som vi har set i de seks afsnit 'De perfekte piger', helt umådeligt tungt, og det kan være ret svært – og for nogle umuligt – at håndtere. Det kan derfor føre til dårligt selvværd, depression og i værste fald selvskade.

Jeg har derfor allermest lyst til at give de unge kvinder fra 'De perfekt piger' et stort kram og fortælle dem, at de er gode nok, men det vil sandsynligvis ikke føles som andet end tomme ord for dem, da illusionen omkring det rigtige udseende er stærkt tilstede over alt i det offentlige rum.

Så i stedet får I et stort TAK. Tak, fordi I har været så åbne og ærlige om jeres mindreværd. Nu er det op til os politikere at sørge for, at der i fremtiden ikke tjenes penge på at underminere unge kvinders selvværd.