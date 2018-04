Begrav nu den tosseliberale fane, LA.

Flere børn og unge begynder i disse år at ryge. Og hver 10. af alle, der er mellem 11 og 17 år i dag i Danmark, kan se frem til at dø af rygning.

Denne bombe under vores børns helbred er dog ikke noget, der får Liberal Alliance til at løfte et øjenbryn. Igen og igen har partiets sundhedsordfører afvist at gøre noget helst for at vende denne alarmerende udvikling.

LA har derimod gjort det til en mærkesag, at vi på Christiansborg skal sidde på hænderne, mens flere og flere børn og unge bliver afhængige af cigaretter.

De danske butikker ønsker selv, at man lovgiver om ’tobak under disken’, så børn og unge ikke lokkes til at begynde at ryge. LA afviser, og dermed er regeringen handlingslammet.

De Samvirkende Købmænd ønsker mere kontrol og skrappere sanktioner, så butikkerne ikke bliver ved med systematisk at bryde loven og sælge cigaretter til børn og unge. LA afviser, og dermed er regeringen handlingslammet.

Tidligere sundhedsminister Sophie Løhde (V) foreslog i 2016 at lave ens rygeregler på alle ungdomsuddannelser, så der ikke længere er forskel på at være elev på et gymnasie og en erhvervsskole. LA afviste og fik Venstre til at droppe forslaget, da LA hoppede ned fra træet og ind i ministerbilerne.

Senest har de Konservative, bakket op af Venstre, foreslået at indføre røgfri skoletid i folkeskolen. Et forslag, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) 'personligt' bakker op om. Men igen er det LA, der svinger taktstokken over regeringens sundhedspolitik.

Sundhedsministeren har dog annonceret, at Folketingets partier snart skal drøfte, hvordan vi kan få butikkerne til at overholde loven og ikke sælge cigaretter til mindreårige. Men for at det kan lykkes, bliver LA nødt til at begrave den tosseliberale fane og kravle ned fra det tobakstræ, som de er kravlet op i.