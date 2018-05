1. maj talte Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen i Fælledparken, og det gik meget godt, men der var en del problemer for partiet, hvis man bevægede sig rundt i folkemængden foran scenen.

Der er gået 18 dage, siden Socialdemokratiet og venstrefløjen fejrede Arbejdernes Internationale Kampdag, men dækningen i medierne røg ud som lunkne fadølsslatter, fordi Søren Pind og Esben Lunde Larsen samme aften meddelte, at de gik af som ministre.

Mette Frederiksen havde dog nogle problemer 1. maj, som også peger frem mod næste valg.

Det startede ellers fint med, at mellem 100 og 200 DSU'ere med store skilte med S-roser hoppede og dansede foran scenen, og råbte, at de ville have »en so-cial-demokratisk regering igen«. Og en spindoktor fra partiet klappede mig på skulderen, og understregede, hvor godt det gik.

Vi diskuterede, om DSU'erne var kommet frivilligt eller var placeret der. De var sikkert kommet frivilligt, men de agerede et værn foran Mette Frederiksen, hvis der skulle opstå bøvl. Alle kan huske, hvordan folk vendte ryggen til Helle Thorning-Schmidt, når hun talte 1. maj. Det var ikke noget kønt syn. Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen nyder meget større tillid i fagbevægelsen end hendes forgænger. Men hun har også problemer, omend mindre.

Længere bagude i folkemængden stod nogle unge mennesker med en anden type skilte med hårde udsagn som: »Løgnersvin« og »Klasseforræder«. Først tænkte jeg, at det nok var de sædvanlige autonome, som altid siger »Fuck systemet« uanset hvad, der sker. Men da jeg talte med de unge skiltebærere, viste det sig, at det var unge fra fagforeningen 3F, nærmere bestemt Byg og Miljø, der stod der og påstod, at Mette Frederiksen er en løgner og klasseforrædder. De synes ikke, at de får nogen som helst hjælp fra det gamle arbejderparti i deres kamp for bedre løn, uddannelses- og arbejdsforhold.

De forsøgte også at råbe af Mette Frederiksen, men DSU'erne råbte endnu højere indtil Mette Frederiksen meget vittigt sagde til DSU'erne:

»Det er jo ikke jer, der skal overdøve mig, det er de andre.«

En uges tid senere offentliggjorde professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet en undersøgelse, han har lavet i samarbejde med netmediet Altinget.dk, hvor man bl.a. kan se, hvordan Folketinget ville se ud, hvis det kun var arbejdere, der stemte, og det er meget interessant.

De ufaglærte og faglærte defineres i undersøgelsen som arbejdere, og kigger man på, hvilke partier der har bedst fat i denne gruppe, er Dansk Folkeparti det største arbejderparti. Hver fjerde arbejdervælger (25,5 procent) ville sætte kryds ved DF, mens kun 22,7 procent ville stemme på det traditionelle arbejderparti, Socialdemokratiet. Det 3. mest populære parti hos arbejdervælgerne er Venstre, som vil få 10,9 pct. af stemmerne. Og færre arbejdervælgere vil stemme på SF og Alternativet end på Liberal Alliance.

Man kan invende, at de såkaldte arbejdervælgere ikke er nogen særligt stor gruppe, men Kasper Møller Hansen forklarer selv, hvorfor disse tal er vigtige - også for Mette Frederiksen.

Der er langt færre arbejdere, end der var for 20-30 år siden. Men på den anden side er det en af de vælgergrupper, som rykker sig henover midten. Segmentet udgør cirka 12 procent af vælgerhavet, og både DF og Socialdemokratiet har overordentlig stor interesse i at have arbejderne på deres side. Hvis det bliver tæt løb mellem rød og blå blok på valgdagen, kan dette segment afgøre valget, og derfor er de stadig vigtige. Der skal altså en større indsats til end at sætte en støjmur op mellem Socialdemokratiets formand og de vrede unge i fagbevægelsen.